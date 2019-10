Китайское вторжение в Россию: перспективы или реальность? 6 Александр Немец, kasparov.ru

30.10.2019, 9:56

2,854

Речь явно идет о ползучей оккупации, которой власти РФ не решаются помешать.

Всего две недели назад я опубликовал статью "Полупроглоченный медведь", в которой постарался описать перспективы и реальность китайской вторжения в пределах Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ. Я предпочел бы "потянуть" еще 2-3 недели с новой статьей на эту тему. Но вот появилась интересная статья в Wall Street Journal (WSJ) и я поменял свое решение.

25 октября WSJ поместил статью "Лишь немногие берут землю на Дальнем Востоке РФ" (Few takers for free land in Russia's East). Главные тезисы таковы:

– В 2016 году правительство РФ запустило программу "Бесплатный дальневосточный гектар". Предполагалось, что многие сотни тысяч россиян, в первую очередь из европейской части РФ, приедут на Дальний Восток и вложат крупные деньги (включая банковские займы) в развитие этого гигантского региона общей площадью не менее 7 миллионов квадратных километров, то есть 41% всей территории РФ (теперь Дальневосточный федеральный округ РФ включает также Бурятию и Забайкальский край, то есть гигантское пространство от Байкала до Тихого Океана).

– В реальности, на текущий день лишь 49 тысяч гектаров дальневосточной земли были взяты "охочими россиянами". Да и из этой "горстки" значительная часть готова бросить свою новую собственность: полученная земля, как правило, плохая, болотистая, непригодная для сельского хозяйства; инфраструктуры никакой; все надо начинать с нуля и вкладывать большие деньги. Шансы вернуть деньги почти нулевые. В итоге, население Дальнего Востока РФ (если считать, лишь граждан РФ, и не считать китайцев) продолжает падать. "Дальневосточный гектар" не сумел переломить эту тенденцию.

– Одновременно, число китайцев (граждан КНР) на Дальнем Востоке РФ выросло, по оценкам некоторых демографов, до 300.000 человек. Значительная часть их не зарегистрирована. Китайские инвесторы взяли здесь в аренду тысячи квадратных километров для выращивания сои (для вывоза в Китай) и для строительства заводов. Это уже привело к росту протестов (на Дальнем Востоке РФ) против китайской экспансии. Но ведь сам Путин пригласил сюда китайцев, в расчете на инвестиции, а также на политическую поддержку Китая в противостоянии Путина с Западом!

Я многое выкинул, но ничего не добавил. В частности, по моей оценке, число китайцев, осевших на "расширенном Дальнем Востоке РФ" (туристы и коммивояжеры не в счет) составляет не 300.000, а раза в три больше. Ведь процесс начался уже в 1992 году, и с самого начала был очень интенсивным. Я своими глазами видел, в середине июля 1992 года, на пограничной станции Забайкальск (напротив китайской специальной экономической зоны Маньчжоули), как всего за один день, через границу прошли колоннами 400-500 молодых, одинаково одетых, китайцев. У каждого на груди был лоскут материи с надписью "Маньчжоули – Красная Башня (чи-та)".

Последние несколько недель некоторые российские оппозиционные ютюб-каналы помещают одно за другим сообщения типа:

"Путин болен и отходит от дел. "Башни Кремля" ведут между собой войну за путинское наследство. Собянину нужна Московия. Сечин и Миллер хотят закрепить за собой Западную Сибирь со всеми ее углеводородными ресурсами. А вот Шойгу (военный министр и уроженец Тувы) хочет, с помощью армии, установить контроль над Сибирью и Дальним Востоком. И не стесняется помещать интервью на эту тему в некоторых московских газетах. Мол, "хочу вернуться в Сибирь и строить там города". Что очень важно, у Шойгу прекрасные отношения с руководством Народно-Освободительной Армии Китая (НОАК) и с высшим руководством Китая. Шойгу собирается править Сибирью и Дальним Востоком в качестве китайского наместника!"

Звучит жутковато. Но только не для тех, кто хоть немного знает ситуацию в Москве и реальный уровень связей НОАК и Минобороны РФ. Начнем с того, что после мая 2014 года оказавшийся в международной изоляции путинский режим резко повысил уровень отношений с Китаем (как заявляют "циники", "Россия легла под Китай"). Шойгу же много раз встречался с Си Цзиньпином и руководителями НОАК, в Москве и в Пекине. Заметьте, Шойгу, при своей нарочито простоватой внешности, отнюдь не прост!

В результате сотрудничество российской армии с НОАК стало очень тесным, а сам Шойгу превратился в persona grata в Пекине. (Войдите на ключевой пекинский сайт china.org.cn, введите Shoigu в поисковый запрос и почитайте хотя бы десять минут полученные в результате сообщения на английском.) При этом две армии ни в коем случае не являются равноправными партнерами. НОАК – хозяин, а армия РФ – на побегушках у хозяина.

Шойгу стал важнейшей фигурой, обеспечивающей такие отношения двух армий. И Шойгу, безусловно, является самостоятельной фигурой внутри путинской верхушки. Он многого добился за 20 лет, сначала в качестве хозяина МЧС, а затем в качестве военного министра! Да, "управляемый распад" России идет своим ходом, каждый в Кремле норовит урвать и закрепить за собой "послепутинский кусок", и Шойгу здесь отнюдь не из последних.

В начале октября этого года стало известно, что Россия (армия РФ) передает Китаю (НОАК) технологии своей Системы Предупреждения о Ракетном Нападении (СПРН) и отдельные ее элементы. Вот как высказался об этом на своем ютюб-канале, из Вашингтона, Сергей Алексашенко:

"Россия до сих пор являлась сырьевым придатком Китая – (Китай получил) лес, нефть, газ, железо, медь (в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке). А вот теперь Россия стала и военным придатком Китая. Китайцы получили все лучшее, что имелось в России".

Высказалась и известный эксперт Лилия Шевцова в блоге "Испытание унижением":

Россия (уже давно) стала китайской бензоколонкой. И, как ни странно, этим довольна... А недавно Путин с гордостью заявил, что Россия готова стать и китайским ландскнехтом, помогая Пекину строить Систему Предупреждения о Ракетном Нападении (СПРН). Китайская безопасность становится российским национальным интересом.

А мне остается только воспроизвести свою формулу из статьи, опубликованной на Каспаров.Ru месяца полтора назад: "Сформирован единый периметр обороны, включающий Китай и Россию. И китайская армия командует всем внутри этого периметра.

Теперь могу добавить: Внутри этого периметра все сколько-нибудь важные военные системы, включая, очевидно, и ядерное оружие, контролируются НОАК.

В течение 2018 года и января-августа 2019 на ютюбе были помещены многие десятки роликов, показывавших движение эшелонов с китайской военной техникой по железным дорогам Сибири и Дальнего Востока РФ. Это комментировалось так: "Китайское оружие и части НОАК входят в РФ, а обратно не возвращаются. Видимо, они предназначены для охраны китайских анклавов, созданных в России".

А в начале сентября стало известно о военных учениях "Центр 2019", с участием значительного числа военнослужащих НОАК и сотен единиц бронетехники, в Оренбургской области, Челябинской области и Башкортостане. И сразу на ютюбе появились комментарии: "НОАК освоила пространства к востоку от Урала, теперь китайская армия форсировала Урал".

А чуть позже, в октябре появилось совсем "веселенькое" сообщение: "Китайские военнослужащие, вместе со своей техникой, уже замечены на территориях западнее Урала. Пока они становятся крупными лагерями вдали от населенных пунктов и стараются не обнаруживать себя какой-то излишней активностью".

Речь явно идет о ползучей оккупации, которой власти РФ не решаются помешать.

Александр Немец, kasparov.ru