Полупроглоченный медведь 4 Александр Немец

15.10.2019, 21:24

Россия ложится под Китай.

Я не ищу "жареные факты" о китайском вторжении в Восточную Сибирь и на Дальний Восток РФ. Они "спрыгивают" сами собой с ютюба и с сайтов, рассказывающих о делах в РФ.

Поговорим сначала о золотовалютных резервах (ЗВР) Центробанка (ЦБ) РФ и их распределении:

– С 31 марта 2018 года по 31 марта 2019 года доля золота в этих активах выросла с 17,2% по 18,2% (в основном, за счет роста цены золота в долларах).

– Одновременно (и это предельно важно!) доля китайских юаней и китайских ценных бумаг в ЗВР РФ выросла с 4,7% до 13,4%. А доля юаней в резервах Центробанка достигла аж 14,2%. В результате юань оказался, по доле в ЗВР РФ, "валютой-чемпионом".

– Доли ценных бумаг Германии и Франции за этот год почти не изменилась. Они составили, на 31 марта 2019 года, 13,2% и 11,6% соответственно. Любопытно, что доля японской иены и японских ценных бумаг в ЗВР РФ в этот период резко выросла с 1,7% до 10,2%.

– А вот доля доллара и ценных бумаг США резко снизилась за год (и это также очень важно!) с 29,9% до 9,2%.

Одним словом, за период с 31 марта 2018 года до 31 марта 2019 года ЦБ РФ – также как и другие главные учреждения путинского режима – "лег под Китай", а влияние США в ЦБ РФ упало в три с лишним раза и стало гораздо меньше китайского. По предварительным данным, эти тенденции – "Китай вверх, Америка вниз" в ЗВР РФ – продолжали действовать и в течение полугода с 31 марта по 30 сентября 2019 года.

Но ценными бумагами и валютой доля Китая в российской экономике не ограничивается.

Россия – конкретнее, "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" – предложила Китаю одно из последних крупных, еще не освоенных месторождений нефти в Сибири. Точнее, это месторождения в северной части Красноярского края, главным образом входящие в Ванкорский кластер, который российские госСМИ называют "крупнейшим северным активом" страны.

Месторождения находятся за полярным кругом, и им требуются льготы, которые пытается организовать "Роснефть".

Потенциальные инвесторы (то есть китайцы) требуют, для нового проекта, освобождения от НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), налоговый вычет на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного налога. Общий объем предполагаемых льгот по данному "мега-проекту" достигает 2,6 триллиона рублей (около 35 миллиардов долларов) за 30 лет.

Суммарные запасы нефтяного кластера оцениваются почти в миллиард тонн, или 8,6% от всех рентабельных запасов в стране, по оценке Роснедр.

Но и этим влияние Китая не ограничивается.

Приморский край попал в полную экономическую зависимость от Китая уже в 1994 году. (Я постарался показать это в своей книге "The growth of China and prospects for eastern regions of former USSR", изданной американским издательством Edwin Mellen Press в 1995 году.) После этого зависимость Приморья от Китая продолжала усиливаться. Мало того, Приморский край стал базой для распространения китайского экономического влияния (главным образом, транспортировка и сбыт китайских товаров) в других регионах российского Дальнего Востока.

В южной части Хабаровского края (к югу от реки Уда) ситуация развивалась так же, как и в Приморском крае, может быть, с отставанием на 2-3 года. Здесь нужно учесть, что в Комсомольске-на-Амуре сосредоточено производство очень интересных для Китая изделий: истребителей-штурмовиков СУ-27, СУ-30, СУ-35 и дизель-электрических подлодок класса "Кило". По моим данным, Китай установил "негласный контроль" над этими предприятиями. Китайские предприятия также активно занимаются лесом, золотом и полиметаллами Приморского и Хабаровского краев.

В Амурской области я побывал только один раз – в июле 1993 года, на конференции "Амур – Хэйлунцзян (китайское название реки Амур): перспективы сотрудничества". Конференция состоялась в приграничном Благовещенске, напротив новосозданной (и уже успевшей превзойти Благовещенск) Специальной Экономической Зоны Хэйхэ.

В тот момент присутствие китайцев в Благовещенске и в Амурской области было серьезным. Но говорить о "китайском контроле" было нельзя. А сейчас? Сейчас Китаю в Амурской области принадлежит – формально или неформально – ВООБЩЕ ВСЁ (лес, золото, электроэнергия, сельское хозяйство...). Можно привести десятки убийственных фактов, но лучше вы мне поверьте. Что очень характерно, китайцы платят местным работягам по крайней мере в полтора раза больше, чем российские предприниматели. Китайцы, оказывается, рациональнее и, следовательно, добрее.

В Забайкальском крае (бывшая Читинская область) Китаю также принадлежит ВСЁ. Достаточно сказать, что, начиная с 2015 года, Китаю в этой области было передано не меньше 4 миллионов гектаров (40.000 квадратных километров) для лесоразработок, сельского хозяйства и проч. За самую низкую годовую плату, на 49 лет (навсегда, если принять во внимание неизбежный распад России).

Мало того, на границе Забайкальского края, на китайской стороне (провинция Хэйлунцзян, Внутренняя Монголия) созданы многочисленные склады бетонных плит. Зачем? Чтобы начать – в определенный момент – строительство дорог, от границы Китая через весь Забайкальский край и дальше в Бурятию. В результате мощная китайская система автодорог получит продолжение до Байкала. Построить несколько мостов (хоть десять мостов!), быстро и качественно, через Аргунь для китайских инженеров – совсем не проблема.

То же самое в Бурятии, то же самое в Иркутской области, то же самое в Красноярском крае (лес, торговля, теперь еще и нефть)... Все упомянутые регионы уже в "китайском кармане". Китайские "ограниченные экономические эксперименты" в Омской области, Новосибирской области, на Урале и вплоть до Чувашии пока не в счет. Сколько-нибудь серьезного присутствия Китая в Саха-Якутии, на Камчатке и Чукотке, на Сахалине пока не зафиксировано.

Здесь возникает риторический вопрос насчет местной администрации: а почему они никак не препятствуют китайскому вторжению в перечисленных краях и областях?

Еще вопрос: а сколько китайцев (граждан КНР) уже находятся на постоянной основе (комивояжеры-визитеры не в счет) в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке РФ? Многие сотни тысяч, а может быть и полтора-два миллиона. И число это растет, поскольку погранслужба РФ коррумпирована в той же степени, что и полиция с местной администрацией.

А как же Москва, Кремль, Путин? Посмотрите на действия ЦБ РФ. Посмотрите как Путин кланяется Си Цзиньпину. Путин с подельниками собирается использовать Китай в качестве "запасного аэродрома", чтобы сбежать туда с награбленным в определенный момент. Такая точка зрения очень распространена, и я ее поддерживаю.

А российская армия? Эта тема требует отдельной статьи. Пока задам встречный вопрос: а вы уверены, что Народно-Освободительная Армия Китая (НОАК) еще не получила доступ к ядерному оружию, находящемуся на балансе восточных военных округов РФ?

Но самое противное и смешное заключается в следующем:

полупоглоченный российский медведь (задние лапы, хвост, брюхо уже в китайской пасти) продолжает пакостить в Украине, в Беларуси, в Грузии, в Америке (здесь многие тысячи агентов московских спецслужб, включая главного в Белом Доме) и много где еще.

Да, передние лапы и голова медведя еще как бы на свободе, и он продолжает кусать и драть. Такой вот печальный факт, читатели.

Александр Немец, kasparov.ru