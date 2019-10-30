Сергей Мацкойть: Надо напомнить обществу, что кресло «президента» занимает преступник 2 30.10.2019, 13:19

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Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Активист рассказал о вчерашнем мероприятии в Минске.

Вчера вечером 36 человек пришли к зданию КГБ в Минске, чтобы почтить память жертв сталинизма, сообщает «Белсат».

Активист «Европейской Беларуси» Сергей Мацкойть, который принес на акцию стенд с портретами исчезнувших политиков, говорит: «Я сделал это, потому что мы должны напомнить обществу, что кресло президента занимает преступник».

Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Цепь памяти проводится под стенами КГБ уже пятый год подряд – и это только одна из акций на этой неделе, которые проводятся по случаю Дня памяти о политических репрессиях.

Именно в ночь с 29 на 30 октября 1937 во внутренней тюрьме НКВД в Минске расстреляли более 100 представителей белорусской интеллигенции, в том числе 22 литератора.