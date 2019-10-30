Познаньский зоопарк готов приютить тигров, которые застряли на границе c Беларусью 5 30.10.2019, 16:46

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иллюстрационное фото

Проблемой занимается мэрия города.

Сотрудники зоопарка прибыли на польско-белорусскую границу вчера вечером. Директор учреждения Эва Зграбчиньска просит о помощи: «Если мы получим официальные документы о передаче животных, то не оставим их и не будем выбирать, а спасем всю группу». Сейчас тигры в тяжелом состоянии, пишет onliner.by cо ссылкой на Glos Wielkopolski.

Познаньский зоопарк сообщил, что получил зеленый свет от заместителя мэра Познани Бартоша Гусса и может принять всех девятерых тигров на короткий срок. Затем животные должны уехать в Испанию в специальный зоозащитный центр.

— Хищники в тяжелом состоянии. Их кормили курицей, купленной в магазине. Из десяти перевезенных один умер, потому что у него был заблокирован желудочно-кишечный тракт. Главный ветврач уже доложил об этом, — сказала директор зоопарка сегодня.

Газета Wyborcza вчера опубликовала снимки измученных зверей. «Они радикальны, но мы публикуем их, чтобы показать драму животных», — заявило издание.

Заместитель мэра Познани говорит, что держит контакт с зоопарком и постоянно следит за состоянием животных.

— Познань может принять столько тигров, сколько позволяют условия. Мы берем во внимание их благополучие, а также безопасность всего зоопарка, — он добавил, что обязал директора зоопарка получить согласие всех вышестоящих учреждений: Главной ветеринарной инспекции и Министерства окружающей среды.

Напомним, тигров должны были доставить из Италии в Россию. 22 октября их в клетках погрузили на фуры и повезли из Рима. 26 октября фуры пересекли польскую границу и попали в белорусский пункт пропуска «Козловичи». Но наши ветеринарные службы на территорию страны их не пустили. Вот уже пятый день фура с тиграми находится на пограничной стоянке. Один хищник из десяти уже умер.