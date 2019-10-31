Тигров с польско-белорусской границы доставили в Познань 2 31.10.2019, 12:18

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Фото: poznan.wyborcza.pl

Дорожники решили не брать оплату с транспорта с животными за проезд по платной автостраде A2.

Семь тигров, которые на неделю застряли на польско-белорусской границе, доставили в Познанский зоопарк, еще двух животных приняли в польском городе Члухов. Специалисты говорят, что ситуация драматичная и непонятно, выживут ли в итоге истощенные и обезвоженные животные, сообщает tut.by.

На официальной страничке в Facebook Познанского зоопарка сообщается, что тигров доставили к ним рано утром. Однако из-за темноты было невозможно начать разгрузку клеток. Также сотрудники зоологического сада столкнулись с тем, что один из тигров пребывает в возбужденном состоянии и очень агрессивен от стресса. Клетки, где находятся животные, самодельные и непрочные. Люди опасаются, что в процессе разгрузки они разломаются.

Представители Познанского зоопарка говорят, что тигры в очень плохом состоянии. В одной из клеток, которая находится в глубине машины, тигр и вовсе не подает признаков жизни.

— Худые, обезвожены, с запавшими глазами, шерсть облеплена отходами жизнедеятельности, с ожогами от мочи, в тотальном стрессе, без воли и желания жить. Искривленные хребты, страшная вонь в машине. Обиженные, страдающие и униженные, — так описывают состояние тигров специалисты зоопарка. Они не уверены, что все хищники выживут, но будут делать все возможное, чтобы помочь животным

Напомним, 25 октября в пункте пропуска «Козловичи» на польско-белорусской границе был задержан грузовик, перевозивший 10 тигров в клетках. Как выяснилось, животные выехали из Италии еще 22 октября, а направлялись они в Россию.

Грузовик через польско-белорусскую границу вез водитель-россиянин. Вместе с ним ехали двое сопровождающих итальянцев. В тот день до ветеринарного контроля они даже не доехали: во въезде им было отказано, так как у итальянцев не было белорусских виз. Большегруз вернулся в Польшу. Там итальянцы вышли. Перевозчики уверяли, что везут тигров в один из зоопарков.

Водитель-россиянин утром 26 октября вновь поехал в Беларусь. На этот раз он успешно прошел паспортный контроль, а вот на ветеринарном возникли трудности.

Фото: facebook.com/Zoo-Poznań-Official-Site

Так животные застряли на границе. Хищники были истощены, один из тигров умер, и специалисты Познанского зоопарка забили тревогу. Проблема была еще и в том, что у зоопарка не было средств для содержания всех животных, он был готов принять только шесть из них. Также нужно было получить разрешение мэрии Познани на переезд тигров в городской зоопарк. Все это в итоге было получено, и тигры двинулись в путь. По дороге их сопровождала машина полиции.

Тигров до Познани везли в тех же грузовиках, в которых они находились на границе. Благодаря старосте гмины Тересполь, который согласился на время принять у себя животных, не надо было гнать специальные фуры из Познани, что сэкономило время и расходы на транспортировку, сообщает Gazeta Wyborcza.

Дорожники приняли решение не брать оплату с транспорта с тиграми за проезд по платной автостраде A2.