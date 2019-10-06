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Археологи обнаружили в Саудовской Аравии загадочные дворцы исчезнувшей цивилизации

  • 6.10.2019, 12:44
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Археологи обнаружили в Саудовской Аравии загадочные дворцы исчезнувшей цивилизации
Фото: RICHARD DUEBEL

Наследие этой культуры до сих пор не изучено.

Группа археологов приступила к съемке части Саудовской Аравии, на которой сохранились каменные сооружения древней цивилизации набатеев. Большая часть наследия этой культуры до сих пор не изучена, сообщает ВВС.

Каменистые пустыни вокруг древнего города Аль-Ула славятся своими видами звездного неба. Благодаря отсутствию крупных городов и источников искусственного света небесные светила там предстают во всем разнообразии.

Фото: RICHARD DUEBEL

Этот район притягивает все больше археологов. Исчезнувшая цивилизация набатеев пережила период своего наивысшего рассвета в течение примерно двух веков после 100 г. до н. э.

Столица Набатейского царства находилась в живописном городе Петра в нынешней Иордании. Второй столицей был город Хегра (современный Мадаин-Салаих) в Аль-Уле.

Фото: ЕРА

Археологи планируют впервые исследовать участок земли, по размеру эквивалентный территории Бельгии. В проекте занята команда из 60 экспертов. За два года они изучат территорию площадью 3300 кв. км.


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