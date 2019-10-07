В РФ беднеет средний класс Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.10.2019, 21:29

Благосостояние среднего класса ухудшается, поляризация внутри него усиливается.

Согласно последним независимым исследованиям, благосостояние среднего класса в РФ ухудшается, а поляризация внутри него усиливается.

Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учётом её реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет.

Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году.

Российский средний класс неоднороден: выделяется его ядро (7% населения), ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%) этого ядра в зависимости от соответствия 16 социально-экономическим характеристикам. Среди них, например, денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, обладание властным ресурсом (подчинённые на работе), использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и другие.

Всем характеристикам отвечают лишь 10,3 млн граждан, то есть 7%, именно они формируют ядро среднего класса в России.

Средний класс, который в современных мировых реалиях является главным показателем уровня благосостояния и развития любого государства, в путинской РФ с 2014 года (военная агрессия против Украины и аннексия Крыма) продолжает стремительно беднеть и сокращаться.

Это в очередной раз ставит жирный крест на сказках пропагандистов про то, что "санкции нам только на пользу".

Телеграм-канал «Запретное мнение»