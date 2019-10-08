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Премьер Азербайджана подал в отставку

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  • 8.10.2019, 12:48
Премьер Азербайджана подал в отставку
Новруз Мамедов

Причины отставки главы правительства не называются.

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов 8 октября написал заявление об отставке, подтвердил спикер парламента страны Октай Асадов. Причины отставки главы правительства не называются, сообщает currenttime.tv.

Мамедов, которому сейчас 72 года, возглавлял правительство с апреля 2018 года. До этого он работал в отделе внешних связей администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

8 октября парламент Азербайджана дал свое согласие на назначение новым премьером Али Асадова, помощника президента по экономическим вопросам. Назначение было одобрено единогласно всеми 105 депутатами, которые присутствовали в зале.

Асадову 63 года, он родился в Нахичевани и окончил Московский институт народного хозяйства в 1978 году. С 2012 года он занимал должность заместителя главы администрации президента Азербайджана.

Официально кандидатуру премьера в Азербайджане предлагает президент, а парламент лишь соглашается с назначением. С учетом того, что власть в Азербайджане сконцентрирована в руках президента Алиева, пост премьера всегда занимает человек, близкий к правящей семье.


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