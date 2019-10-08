Беларусь не пускает к себе российские булки 8 8.10.2019, 13:21

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В «таежном союзе» продолжаются торговые конфликты.

Российские производители хлебобулочных изделий заявляют о ряде ограничений для ввоза их продукции в Беларусь, сообщает «Белсат».

Этот вопрос обсуждался 3 октября в Смоленске на встрече экспертов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и представителей бизнеса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также участники жаловались на демпинг со стороны белорусских производителей молочной продукции в России, сообщили в ЕЭК.

Кроме того, обсуждалось создание новых зон свободной торговли стран ЕАЭС с другими странами мира и взаимное признание Беларусью и Россией удостоверений водителя.