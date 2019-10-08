закрыть
8 октября 2019, вторник, 15:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Беларусь не пускает к себе российские булки

8
  • 8.10.2019, 13:21
  • 1,523
Беларусь не пускает к себе российские булки

В «таежном союзе» продолжаются торговые конфликты.

Российские производители хлебобулочных изделий заявляют о ряде ограничений для ввоза их продукции в Беларусь, сообщает «Белсат».

Этот вопрос обсуждался 3 октября в Смоленске на встрече экспертов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и представителей бизнеса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также участники жаловались на демпинг со стороны белорусских производителей молочной продукции в России, сообщили в ЕЭК.

Кроме того, обсуждалось создание новых зон свободной торговли стран ЕАЭС с другими странами мира и взаимное признание Беларусью и Россией удостоверений водителя.


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў