Нищета процветания 5 8.10.2019, 17:32

2,188

Иллюстрационное фото bymedia

А ведь у нас на словах так заботятся о селянах — заслушаешься!

За 25 лет «процветания» белорусы затягивали пояса так часто, что у некоторых они уже стянулись в точку. И ситуация по-прежнему неутешительная. На прошлой неделе достоянием общественности стал «Статистический ежегодник», опубликованный на сайте Белстата. Оказалось, что в стране немало людей, которые не могут себе позволить даже самого необходимого, пишет «БелГазета».

В 2018г. минимальный потребительский бюджет (МПБ) — показатель, который складывается из расходов на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей — составлял BYN344. Если верить статдокладу, в прошлом году у нас насчитывалось 2 млн 667 тыс. человек с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже МПБ. То есть 29,4% белорусов перебиваются с хлеба на воду и не может позволить себе даже насущного. Не слишком веселая цифра для «процветающей» державы.

Но и это еще не все. Бюджет прожиточного минимума (БПМ) — показатель, используемый для определения количества людей, находящихся за чертой бедности — в прошлом году составил BYN210,6. Тех, у кого среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже БПМ, оказалось 511,5 тыс. — 5,6% общей численности населения. Иными словами, более полумиллиона белорусов живут фактически в нищете.

И еще один любопытный нюанс. Он касается благосостояния жителей сельской местности. За чертой бедности в 2018г. проживало около 9% населения белорусских деревень — их доходы не превышали размера БПМ. В городах этот показатель ниже почти в два раза. А ведь у нас на словах так заботятся о селянах — заслушаешься!