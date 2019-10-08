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The Times: Путин ведет гибридную войну против Европы

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  • 8.10.2019, 21:38
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The Times: Путин ведет гибридную войну против Европы

В Европе действует сверхсекретное российское подразделение.

Дестабилизация ситуации в Молдове, отравление торговца оружием в Болгарии, сорванный государственный переворот в Черногории, попытка убийства бывшего российского шпиона в Великобритании – все это ряд акций сверхсекретной группы российской разведки, направленной на дестабилизацию Европы. К такому выводу пришли силовики на Западе, пишет издание The Times (перевод - belsat.eu) .

Издание сообщает, что наиболее важные операция проводит специальное элитное подразделение внутри российской разведывательной системы. Подразделение называется Unit 29155, в нем служат военные, квалифицированные в подрывной деятельности, саботаже и убийствах.

Примечательно, что разведчики из этого подразделения действовали последние десять лет, но обнаружили их на Западе только сейчас.

Путин ведет гибридную войну против Европы

Западные спецслужбы впервые идентифицировали подразделение после неудачного переворота 2016 года в Черногории. Но окончательно поняли ситуацию только после отравления в марте 2018 года Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской разведки.

«Это подразделение ГРУ, которое активно действовало в течение многих лет по всей Европе. Это было неожиданностью, что российское ГРУ, эта часть, чувствует себя свободно и осуществляет вредоносную деятельность в дружественных странах. Это был шок», – рассказал на условиях анонимности сотрудник Европейской службы безопасности.


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