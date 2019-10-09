Ученые смоделировали процесс «сотворения мира» 9.10.2019, 7:45

Были предложены три варианта.

Ученые разработали вероятные сценарииобразования галактик при различных температурах темной материи. Специалисты Кембриджского и Принстонского университетов и их коллеги из Массачусетского технологического института учли предполагаемую вероятность возникновения Вселенной на самой ранней стадии. Были предложены три варианта, пишет lenta.ua.

После Большого взрыва образовалась сферическая структура, простирающаяся на десятки миллиардов световых лет. По первому варианту темная материя представляет собой холодную субстанцию и состоит из движущихся частиц. Последние не вступают во взаимодействие с обычной материей, кроме гравитационных эффектов. Моделирование показало, что во Вселенной галактики выглядели бы как ореолы.

Во втором варианте определили, что при наличии теплой темной материи галактические структуры имели бы вытянутую форму, напоминая нити.

По третьему сценарию, темная материя представляет собой некую нечеткую структуру, состоящую из сверхлегких частиц. Природа ее расплывчата, при этом она то теплая, то холодная. В этом случае ранние галактики имели бы вид полосатых нитей с чередующимися в них темными и яркими точками.