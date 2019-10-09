Моисей Мазько: Мы своего добились, а у власти мерзкие методы 2 9.10.2019, 10:04

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Моисей Мазько

Фото: «Радыё Свабода»

Борец против завода АКБ — о ситуации в Бресте.

Один из противников строительства аккумуляторного завода в Бресте рассказал «Радыё Рацыя», почему дело, которое было начато против него и сына, развалилась.

Напомним, что недавно было прекращено уголовное дело в отношении двух противников строительства аккумуляторного завода под Брестом - Моисея Мазько и его сына Дениса, которых подозревали в «незаконном обороте боеприпасов». Из Брестского межрайонного отдела Следственного комитета им сообщили, что уголовное преследование прекращено за отсутствием в действиях признаков состава преступления.

Моисей Мазько прокомментировал ситуацию:

- Когда в апреле этого года машину, которую я вел, остановили гаишники и нашли в салоне пакет с патронами, я сразу сказал этим людям, что у них мерзкие методы. Но в то же время я понимал, почему так происходит.

Наша инициативная группа, которая боролась против строительства в городе аккумуляторного завода, наверное, была костью в горле для властей, поэтому решили нажать на наиболее активных. Людям выписывали многочисленные штрафы, на меня решили воздействовать таким вот образом. Безусловно, некрасивая история, хотя я, честно говоря, думал, что дело развалится быстрее.

- Неужели вы представляли такую опасность для властей, что они решились на такую провокацию?

- Возможно, дело и не хотели доводить до суда, но, если оно есть, то человека можно держать в подвешенном состоянии. Инициативная группа работала очень активно. Не исключено, что через мое уголовное дело хотели дискредитировать всех противников строительства завода.

А теперь, как видим, ситуация изменилась. Мы добились того, что завод не работает, возбуждены уголовные дела в отношении руководства компании, которое построило предприятия. Хотя есть опасение, что завод вновь могут запустить.