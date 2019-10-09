Американский сжиженный газ побеждает «Северный поток – 2» 9.10.2019, 10:25

Линас Линкявичус (слева) и Рик Перри

Фото: AP

Восточная Европа освободлается от энергетической зависимости от России.

В Вильнюсе обсуждаются проблемы энергетической безопасности стран Восточной и Центральной Европы и снижение их зависимости от поставок газа из России.

Министр энергетики США Рик Перри подписал со своими коллегами из стран Литвы, Латвии и Эстонии декларацию о гарантиях поддержки в вопросах защиты энергетической инфраструктуры стран Балтии от кибератак, сообщает «Голос Америки».

Позже, во время самой конференции министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, обращаясь к Рику Перри, сказал: «Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе. Нам точно известна цена свободы, но мы знаем и цену энергетической безопасности… Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере».

В свою очередь, Рик Перри отметил, что газопровод «Северный поток – 2» увеличит зависимость стран Евросоюза от России и «станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы». Говоря о своей стране, Перри подчеркнул: «США оказались в довольно новой и уникальной роли важного импортера СПГ в Европу. Мы рассчитываем на понимание европейцев, расцениваем это как возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции».

Эта мысль нашла подтверждение в словах министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса: «Очевидно, что чем больше США в Европе, чем больше США в европейской энергетике, тем мы сильнее».

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросил региональных экспертов прокомментировать заявления, прозвучавшие на энергетической конференции в Вильнюсе.

О пользе конкуренции на рынке газа и об опасностях БелАЭС

Экономический обозреватель портала Delfi.lt Эдгарас Савицкас отметил, что дополнительные поставки газа в балтийский регион усиливают конкуренцию среди продавцов, а в выигрыше оказываются покупатели. «Мы можем выбирать, по какой цене покупать энергоресурсы. И появление на нашем газовом рынке американского СПГ предоставляют нам такую возможность», – сказал Савицкас.

И, действительно, до строительства терминала “Independence” в Клайпеде Литва платила «Газпрому» самую высокую цену в Европе. Теперь ситуация изменилась, и с учетом поставок из США российский монополист был вынужден снизить цену.

«Мы чувствуем это уже в течение нескольких лет», – подтверждает литовский эксперт.

Говоря о грядущем запуске в эксплуатацию «Северного потока – 2», Савицкас соглашается, что своими газовыми поставками Россия увеличивает не только энергетическую, но и политическую зависимость Западной Европы. «Россия может повышать цены или вообще остановить поставки. Конечно, если Германия уже привыкла покупать российский газ, то она не хочет изменения ситуации», – констатирует собеседник Русской службы «Голоса Америки».

Среди прочего, в ходе вильнюсской конференции речь зашла и о строящейся в соседней Беларуси атомной электростанции (БелАЭС) при участии корпорации «Росатом». В частности, заместитель министра энергетики США Рита Барануол призвала Литву к продолжению диалога с соседней страной «при сохранении прозрачности».

Дело в том, что ранее литовский Сейм принял закон, запрещающий пропуск электроэнергии из БелАЭС через литовские электросети. Власти Беларуси со своей стороны уверяют, что строительство осуществляется в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности.

Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в данный спор, а Рита Барануол заметила: «Реакторы, наподобие тех, которые строятся в Белоруссии, безопасно работают в разных странах мира. В будущем топливом их могли бы частично обеспечивать американские поставщики».

Коснувшись темы БелАЭС в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки», Эдгарас Савицкас сказал: «В этом году ее точно не запустят, а в следующем, возможно и включат». При этом запуск этой атомной электростанции, по мнению экономического обозревателя Delfi.lt не сможет затруднить присоединение Литвы к европейской энергосистеме. «Есть стратегия, направленная на то, чтобы в 2025 году балтийские страны вышли из единого энергокольца, объединяющего бывшие советские республики», – подчеркнул он.

Об эффекте перехода на биотопливо и об опасениях за Германию

Литовский публицист и общественный деятель Римвидас Валатка назвал укрепление независимости своей страны от энергопоставок с востока «альфой и омегой нашего бытия».

«Поскольку Россия не прогнозируема и прогнозируемой не хочет быть, то слава богу, что эти усилия дают плоды. Потому что у нас уже несколько лет есть электрический кабель, который соединяет Литву с Швецией, несколько лет действует линия электропередач с Польшей и есть терминал, который принимает сжиженный газ. То есть, нам осталось только отключиться от сети с РАО «ЕЭС» и замкнуть сеть с Западной Европой и Польшей. И мы к этому близки», – сказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

«Конечно, было бы хорошо, если бы это сделали лет десять – пятнадцать назад, но в 90-е годы, в ельцинское время, была вера в то, что Россия будет нормальной демократической страной и мы не спешили с этими работами. Они были ускорены после того, как Россия напала на Грузию, и теперь, в принципе, они идут к завершению.

Конечно, энергетическая безопасность – только условие полной безопасности, а ее в нашем геополитическом пространстве мы, скорее всего, не достигнем. Но лучше хотя бы это, чем вообще ничего», – считает Римвидас Валатка.

Литовский эксперт согласен с заявлением Линаса Линкявичюса, сказавшего: «Мы можем использовать наши ворота в Клайпеде для дальнейшей транспортировки сланцевого газа в Европу». Вместе с тем он отмечает, что потребление газа в Литве снижается: «Зимнее отопление у нас производится за счет биотоплива, которое составляет 72% – 74% всей энергии. Я имею в виду древесные отходы, которые мы добываем в лесу. Лет пятнадцать назад это казалось бы фантастикой, а сейчас этой факт. А газ мы используем для нужд заводов».

Учитывая уменьшение потребления газа в Литве, Римвидас Валатка замечает, что для его страны строительство «Северного потока – 2» не несет большой опасности. «Но этот проект несет опасность для Германии – самой сильной экономически и влиятельной политически страны Европы. Будь Россия нормальной страной, ничего этого бы не было. А так, если она вдруг «перекроет кислород» на несколько недель, то Германии будет плохо. А значит, будет плохо и всем другим странам Евросоюза», – опасается литовский эксперт.