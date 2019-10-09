Абонент МТС влетел на $200 за 19 МБ в роуминге 2 9.10.2019, 10:36

У белоруса много вопросов к оператору.

В редакцию Onliner обратился читатель Виталий, который на отдыхе в Италии имел неосторожность воспользоваться услугой оператора, который предлагает 1 ГБ в роуминге за 15 рублей. Когда до окончания пакета оставалось около 30 МБ, Виталий решил отключить услугу и подключить заново. Только так можно продлить услугу. Но в этот период, по словам абонента, «телефон успел скачать порядка 19 МБ», а на счету образовался минус в 400 рублей.

— Причем мне написано было, что заявка на отключение услуги принята. То есть услуга еще продолжала действовать, продолжали действовать мои законные 30 МБ, которые у меня были. Они смогли загнать меня в минус на 400 руб за то, что я не хотел использовать, но при этом заявку на услугу, которую я запрашивал, активировать система не захотела.

Согласно детализации расходов, предоставленной читателем, всего за 1 минуту и 8 секунд со счета было списано 419 рублей и 37 копеек, а на балансе образовался минус в 370,27 рублей.

Виталий обращает внимание, что у него авансовый метод расчетов за услуги оператора. Однако это значит лишь то, что услуги связи ему доступны лишь при положительном остатке на лицевом счете. Большие единоразовые списания при окончании средств на балансе приводят к блокировке номера.

— При этом в их хваленом приложении МТС докопаться до истины, как в другой стране сейчас связаться с оператором и не потратить деньги, невозможно.

Благо у Виталия был доступ к Wi-Fi за границей, и он смог обратиться в онлайн-поддержку. Но оперативного решения своей проблемы не дождался. Обращение приняли в обработку 26 сентября.

— Хуже всего, что даже на бесплатный Wi-Fi подключиться иногда не вариант, так как нужна SMS-регистрация.

По возвращении в Минск Виталий обратился к оператору с письменным заявлением, в котором потребовал вернуть деньги, изменить политику тарификации с целью минимизации рисков пользователей, информировать в рекламных блоках о существующих рисках. В офисе оператора ему предложили признать долг и оплатить его в рассрочку в течение полугода. Номер абонента пока по-прежнему находится в блокировке.

— На мой взгляд, даже если согласно действующим правилам для абонента я сделал что-то не так, имеет место введение в заблуждение, а также недостаточное информирование со стороны оператора о рисках и о том, что может произойти. Напомню, что это произошло в период не отключенной услуги, а в период, когда система приняла заявку на отключение услуги. То есть услуга у меня должна была действовать до момента пока мне не пришло оповещение о том, что она отключена.

Виталий замечает, что оповещение в виде SMS он получил. Но только когда оказался в минусе. Хотя, по мнению абонента, они должны приходить сразу при отключении/подключении услуг.

— В этот период либо должны были предоставлять мне услугу дальше, либо хотя бы просто отрубить все и не загонять меня в минус. Мои законные 30 МБ предыдущего пакета были попросту аннулированы с момента запроса на отключение услуги, а подключении новой не произошло ввиду того, что баланс резко оказался отрицательным.

У Виталия осталось много вопросов к оператору. Почему нет лимита возможного долга и абоненты попадают на крупные суммы в роуминге? Почему их полностью отрезают от связи за рубежом, препятствуя оперативному решению проблемы?

— Это не выдумка моя и не нагнетание, а реальная проблема! Я нашел еще как минимум двоих человек, которые подобным образом попали на крупные суммы.

Журналисты отправили запрос мобильному оператору МТС и получили такой ответ пресс-службы. Приводим его без сокращений.

— Абонент находился в Италии и пользовался услугой «1 ГБ за границей». Когда в рамках услуги оставалось 38 мегабайт, абонент отправил заявку на удаление услуги, но продолжил пользоваться интернетом, который был протарифицирован в режиме роуминга. Поэтому из-за образовавшейся задолженности обслуживание пользователя было временно приостановлено.

При этом мы проинформировали Виталия, что услуга отключена: то, что SMS была доставлена, подтверждает техническое оборудование и роуминговый партнер в Италии.