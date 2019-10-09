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Данилюк: Я ушел из команды Зеленского

  • 9.10.2019, 10:57
Данилюк: Я ушел из команды Зеленского
Александр Данилюк

Экс-глава СНБО Украины рассказал о причинах своего увольнения.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил в интервью lb.ua, опубликованном 8 октября, что ушел из команды президента Украины Владимира Зеленского.

"Я не буду сейчас раскрывать всего. Но на данный момент я ушел из команды. И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", – сказал Данилюк.

Он добавил, что закрыт для предложений из команды.

"Должность посла Великобритании или, может, США тебе предлагали?" – спросила журналистка Соня Кошкина. Данилюк ответил: "Да".

"Но я никогда такие предложения не рассматривал. Позиция посла США – одна из самых стратегически важных, на нее есть много желающих", – добавил он.


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