Данилюк: Я ушел из команды Зеленского
- 9.10.2019, 10:57
Экс-глава СНБО Украины рассказал о причинах своего увольнения.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил в интервью lb.ua, опубликованном 8 октября, что ушел из команды президента Украины Владимира Зеленского.
"Я не буду сейчас раскрывать всего. Но на данный момент я ушел из команды. И никакие альтернативные предложения сейчас не рассматриваю", – сказал Данилюк.
Он добавил, что закрыт для предложений из команды.
"Должность посла Великобритании или, может, США тебе предлагали?" – спросила журналистка Соня Кошкина. Данилюк ответил: "Да".
"Но я никогда такие предложения не рассматривал. Позиция посла США – одна из самых стратегически важных, на нее есть много желающих", – добавил он.