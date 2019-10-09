Ученые раскрыли тайну загадочного сооружения в лесах Шотландии 4 9.10.2019, 12:26

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Руины были найдены примерно в 30 километрах к северу от Глазго.

Археологи из британской правительственной организации Forest and Land Scotland заявили о том, что им удалось раскрыть предназначение загадочного здания XVIII века, руины которого были найдены в лесах Шотландии. По мнению исследователей, это мог быть нелегальный завод по производству виски, сообщает zn.ua.

Руины были найдены примерно в 30 километрах к северу от Глазго. Всего ученые нашли следы двух каменных усадеб, которые располагались на расстоянии 200 метров друг от друга и между которыми протекал ручей.

В ходе исследования ученые провели лазерное сканирование зданий и воссоздали их 3D-копии. В каждом из них были найдены кирпичные печи, которые использовались для сушки зерна. Обе печи были разрушены, поэтому исследователи соединили их изображения для того, чтобы воссоздать то, как эти приспособления выглядели ранее.

По мнению ученых, здания, известные как Wee Bruach Caoruinn и Big Bruach Caoruinn, использовались для изготовления, хранения и последующей продажи виски в Глазго. В то время это являлось незаконным, а на производство солодового ячменя (традиционный ингредиент шотландского виски) накладывался высокий налог.