МРТ и ОАЭ25
- Виктор Горбачев
- 1.11.2019, 18:12
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Все, что нужно знать о «стране для жизни».
Он уже там. С сынишкой. Старшим. Дела государственной важности решает. О народе заботится. Договаривается и разруливает проблемы.
Мы все волнуемся и ждем. Хорошо разрулите. А по прилету — все своим гражданам и расскажите.
Да, и не забудьте про МРТ. Ну, про медицинские аппараты такие. Хотя бы про один. Уж будьте добры и заботливы. У них там их в избытке. Хоть бэушный, но привезите. Ну, а если не получится? Ничего страшного. Не волнуйтесь. Жители Витебской области стерпят. Не привыкать. Абы не было! Подождут. Все на потом.
Я вот о чем. Вы только вдумайтесь!!!! На сегодняшний день в Витебской области нет ни одного рабочего и действующего аппарата МРТ! Ни одного! Лишь один на данный момент в самом Витебске. Да и то, на ладан дышит.
Понимаете? В стране для жизни, в целой области нет ни одного! Для справки — численность Витебской области, 1 миллион 165 тысяч! Фестивали и "славянские базары", конкурсы красоты, разные резиденции личные у озер и рек в области — все есть. В избытке. А аппарата нет.
Граждане!?
О каких "выборах" и переписи мы говорим? Опомнитесь.
В стране трагедия с медициной и заботой о здоровье людей. Скоро лечить будет не чем и не кого.
До слез. Заслужили.
Если вдруг какой-нибудь приближенный "человек" из узкого круга читает этот пост, то передайте ему. Именно ему! Прямо туда, в ОАЭ, хоть ему там и так тяжело.
- Позор и стыд! Позорище!
Это все, что надо знать о "стране для жизни".
Виктор Горбачев, "Фейсбук"