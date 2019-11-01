МРТ и ОАЭ 25 Виктор Горбачев

1.11.2019, 18:12

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Все, что нужно знать о «стране для жизни».

Он уже там. С сынишкой. Старшим. Дела государственной важности решает. О народе заботится. Договаривается и разруливает проблемы.

Мы все волнуемся и ждем. Хорошо разрулите. А по прилету — все своим гражданам и расскажите.

Да, и не забудьте про МРТ. Ну, про медицинские аппараты такие. Хотя бы про один. Уж будьте добры и заботливы. У них там их в избытке. Хоть бэушный, но привезите. Ну, а если не получится? Ничего страшного. Не волнуйтесь. Жители Витебской области стерпят. Не привыкать. Абы не было! Подождут. Все на потом.

Я вот о чем. Вы только вдумайтесь!!!! На сегодняшний день в Витебской области нет ни одного рабочего и действующего аппарата МРТ! Ни одного! Лишь один на данный момент в самом Витебске. Да и то, на ладан дышит.

Понимаете? В стране для жизни, в целой области нет ни одного! Для справки — численность Витебской области, 1 миллион 165 тысяч! Фестивали и "славянские базары", конкурсы красоты, разные резиденции личные у озер и рек в области — все есть. В избытке. А аппарата нет.

Граждане!?

О каких "выборах" и переписи мы говорим? Опомнитесь.

В стране трагедия с медициной и заботой о здоровье людей. Скоро лечить будет не чем и не кого.

До слез. Заслужили.

Если вдруг какой-нибудь приближенный "человек" из узкого круга читает этот пост, то передайте ему. Именно ему! Прямо туда, в ОАЭ, хоть ему там и так тяжело.

- Позор и стыд! Позорище!

Это все, что надо знать о "стране для жизни".

Виктор Горбачев, "Фейсбук"