Холодович о мировом рекорде: Очень хочу метать дальше всех в мире 1.11.2019, 18:37

Татьяна Холодович

Белорусская метательница копья рассказала о своих тренировках.

Белорусская метательница копья Татьяна Холодович заявила, что не прочь установить мировой рекорд, передает pressball.by.

– Готовы покуситься на мировой рекорд?

– Ох, не люблю таких громких слов, мол, обязательно его побью. Конечно, такое стремление есть, но я просто хочу метать дальше всех в мире. Очень хочу – и потому прихожу на тренировки два раза в день и пашу, простите, как лошадь.

– Анализируете свою работу, задаете вопросы тренеру – или его слово истина в последней инстанции?

– Мы с тренером протаптываем свою дорожку вместе. Садимся с ним, и он говорит: «Таня, нам надо сделать такую-то работу, и я считаю, она даст необходимый результат». Я одобряю, и начинаем работать.

Закрываю рот и пашу, переворачиваю тонны железа и делаю по сто бросков за тренировку. Когда очень тяжело, ругаюсь и думаю, как сачкануть. Я не сторонник такого метода и всегда отдаюсь работе на сто процентов.

Но иногда надо слушать себя. И если ты вдруг понимаешь, что новая нагрузка «поможет» заработать травму, то стараешься заменить ее чем-то другим, – сказала Холодович.