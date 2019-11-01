Немецкий эксперт о «Северном потоке - 2»: Он нам не нужен 4 1.11.2019, 19:04

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Проект Кремля придется дотировать.

Профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований (DIW), в интервью Deutsche Welle комментирует решение датского правительства разрешить строительство газопровода "Северный поток - 2".

- Госпожа Кемферт, правительство Дании, наконец, выдало разрешение на прокладку труб "Северного потока - 2" в районе Борнхольма. Для кого это хорошая новость, а для кого плохая?

- Это хорошая новость для акционеров "Северного потока - 2", которые хотят достроить газопровод и начать по нему транспортировку газа в Европу. Но для Европы и Германии назвать эту новость хорошей нельзя. Потому что этот трубопровод нам не нужен. Это очень дорогой проект, который привязывает нас к эпохе ископаемых энергоносителей, чего мы вообще-то не хотим, мы хотим энергетической революции. Но несмотря на это строительство продолжается.

- А что значит это решение для Украины?

- Для Украины оно значит только то, что переговоры о транзите российского газа станут сложнее. Потому что Россия заинтересована в эксплуатации "Северного потока - 2" и в сокращении использования украинской газотранспортной системы.

- Президент Путин на этой неделе предложил начать с нуля переговоры о транзите российского газа с Украиной и заключить "пакетное соглашение" обо всем сразу. Что вы об этом думаете?

- Посмотрим, что предложит на этих переговорах Европа. Ведь договариваться с Украиной надо в любом случае. С одной стороны, надо урегулировать пути транспортировки, с другой, - надо понять как Украина будет справляться с этой ситуацией в будущем сама, без доходов от транспортировки газа. Как она будет экономить энергию, как будет переходить на новые источники, как будет перестраивать экономику. Обо всем этом надо договариваться с Европой.

- Получается парадоксальная ситуация: Германия поддерживает Украину политически и в то же время занимает ее место в деле транзита российского газа в Европу?

- Правильно: "Северный поток - 2" создается с целью обхода украинской газотранспортной системы. И в Германии это осознают. Но в том числе и поэтому Германия стремится найти решение этой проблемы для Украины на европейском уровне. Потому что эта дискуссия не может продолжаться вечно. Но и сама Украина должна найти пути для того, чтобы освободиться от этой зависимости (от транзита газа. - Ред.).

- И что было бы правильным ответом из Киева?

- Я думаю, что на месте Киева надо искать пути для того, чтобы в долгосрочной перспективе модернизировать экономику так, чтобы не зависеть от доходов от транспортировки газа. Один из вариантов - самостоятельная добыча газа, другой - поиск способов, которые бы сделали экономику в целом более независимой от газа. И в этом деле надо начинать с экономии энергии внутри страны и модернизации экономики в целом. И об этом Украина должна договариваться с Европой.

- Так Украина сможет на длительный период сохранить свою роль в транзите российского газа - или когда-нибудь весь газ из России пойдет в обход?

- Делать прогнозы насчет будущего очень сложно. В настоящий момент мы наблюдаем кризисную ситуацию. Украине стоило бы заняться тем, чтобы повысить свою энергетическую независимость и модернизировать экономику. Все условия для этого сейчас есть. К тому же надо выйти из этой спирали кризиса. А как ситуация будет развиваться долгосрочно - можно только надеяться, что стороны договорятся.

- Вы говорите, что "Северный поток - 2" не нужен. Зачем же тогда его строят?

- Очень трудно сказать, зачем его строят. Его владельцы будут стараться поставлять газ через этот трубопровод. В краткосрочной перспективе он, может, и имеет смысл, но долгосрочно мы будем все больше отказываться от газа. Энергетическая перестройка (в Европе. - Ред.) настанет, в том числе и благодаря целям в сфере защиты климата. Спрос на газ будет падать, и газопровод будет все меньше окупать себя.

- В компании "Северный поток - 2" утверждают обратное. Там говорят, что спрос на газ будет расти!

- Мы не видим растущего спроса на газ. Мы слышим эти прогнозы уже 20 лет - и опровергаем их уже 20 лет. Нам все время говорят, что спрос будет расти, но мы видим, что спрос снижается. И он будет снижаться в будущем. И поэтому у "Северного потока - 2" будут проблемы с выходом на прибыль. Проект придется дотировать, он будет не нужен.