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Массовый митинг «Нет свинцовому заводу!» в Бресте: фоторепортаж

  • 10.11.2019, 17:51
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Массовый митинг «Нет свинцовому заводу!» в Бресте: фоторепортаж
Фото: b-g.by

На акции было много бело-красно-белых флагов.

В Бресте митинг «Нет свинцовому заводу!» начался в полдень воскресенья 10 ноября с песни «Жить» на музыку композитора Игоря Матвиенко с народным текстом против строительства аккумуляторного завода под Брестом, пишет «Брестская газета».

Собравшиеся держали бело-красно-белые флаги, желтые шары и желтые флаги со словом «Жить» как символом борьбы против аккумуляторного завода.

Как сообщал сайт Charter97.org, вскоре после начала митинга количество его участников возросло до 400 человек. В конце мероприятия его участники приняли резолюцию митинга.


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