БАТЭ одолел «Витебск» и помешал брестскому «Динамо» досрочно выиграть чемпионат Беларуси

БАТЭ одолел «Витебск» и помешал брестскому «Динамо» досрочно выиграть чемпионат Беларуси1
- 10.11.2019, 20:37
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Борисовчане остались в чемпионской гонке.
БАТЭ одолел "Витебск" в выездном матче 28-го тура высшей лиги — 2:1, пишет pressball.by.
Борисовчане остались в чемпионской гонке, помешав брестскому "Динамо" досрочно взять титул.
ВИТЕБСК — БАТЭ — 1:2
Витебск. 10 ноября. ЦСК. 17.30. 2170 зрителей.
Судья — С.Чистов.
ВИТЕБСК: Гущенко — Золотов, Чалов, Карамушка, Печенин — Хубутия — Вандерсон, С.Волков (Старгородский, 82), Козлов — Диего (Гуренко, 77), Теверов (Матвеенко, 59).
Запасные: Журов, Басария, Прудников.
БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Березкин (Виллюмссон, 52), Драгун, Скавыш, Бессмертный, Филипенко, Стасевич (к), З.Волков, Мукам (Дубаич, 77).
Запасные: Черник, Копитович, Туоминен, Бага, Симович.
ГОЛЫ: 0:1 — Скавыш (61). 1:1 — Золотов (65). 1:2 — Драгун (79).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вандерсон (21).