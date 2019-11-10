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БАТЭ одолел «Витебск» и помешал брестскому «Динамо» досрочно выиграть чемпионат Беларуси

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  • 10.11.2019, 20:37
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БАТЭ одолел «Витебск» и помешал брестскому «Динамо» досрочно выиграть чемпионат Беларуси

Борисовчане остались в чемпионской гонке.

БАТЭ одолел "Витебск" в выездном матче 28-го тура высшей лиги — 2:1, пишет pressball.by.

Борисовчане остались в чемпионской гонке, помешав брестскому "Динамо" досрочно взять титул.

ВИТЕБСК — БАТЭ — 1:2

Витебск. 10 ноября. ЦСК. 17.30. 2170 зрителей.

Судья — С.Чистов.

ВИТЕБСК: Гущенко — Золотов, Чалов, Карамушка, Печенин — Хубутия — Вандерсон, С.Волков (Старгородский, 82), Козлов — Диего (Гуренко, 77), Теверов (Матвеенко, 59).

Запасные: Журов, Басария, Прудников.

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Березкин (Виллюмссон, 52), Драгун, Скавыш, Бессмертный, Филипенко, Стасевич (к), З.Волков, Мукам (Дубаич, 77).

Запасные: Черник, Копитович, Туоминен, Бага, Симович.

ГОЛЫ: 0:1 — Скавыш (61). 1:1 — Золотов (65). 1:2 — Драгун (79).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вандерсон (21).


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