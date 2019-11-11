Дошли руки до интеллекта 1 Алексей Мельников

11.11.2019, 10:28

Алексей Мельников

Все тот же многолетний дежурный треп, и ноль результатов.

Путин усвоил повадку говорить о задачах страны так, будто он только вчера вошел в Кремль, а не сидит там уже два десятка лет.

Вот и об искусственном интеллекте то же самое. На конференции в Москве.

Все тот же многолетний дежурный треп, и ноль результатов.

«Необходимо вырастить профессионалов». Что же ваша система их не вырастила за 20 лет? Нефтяных денег было полно, вся власть в руках. Кто мешал растить?

Отечественные университеты и колледжи «должны занимать лидирующие позиции в области искусственного интеллекта». Кому должны? Вам? Так возьмите, если «должны». Чем вы в стране 20 лет занимались, что до сих пор и близко ничего подобного нет? Призыв в армию, для начала отмените.

И, наконец, самое смешное. По Путину «необходимо создавать нормы этики» в области искусственного интеллекта. Это анекдот. «Терминатора», видно, насмотрелся. Аморальные, циничные правители в защиту этики машин. С себя начните, а то роботы смеяться будут.

Единственная оценка для руководителя страны – результаты. Их нет. Только «необходимо» и «должны». И так 20 лет. Ничего не будет создано в области искусственного интеллекта в России, кроме болтовни пропаганды о невероятных достижениях. Еще, может быть, украдут что-нибудь на Западе. Потом выдадут за свое. Раздув из мухи слона. Дело привычное.

Алексей Мельников, ЖЖ