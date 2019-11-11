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Премьер Польши: «Северный поток - 2» — это оплата российского оружия европейскими деньгами

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  • 11.11.2019, 10:42
Премьер Польши: «Северный поток - 2» — это оплата российского оружия европейскими деньгами
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий раскритиковал ЕС за поддержку газопровода.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — заявил он в интервью Financial Times.

Политик выразил сожаление, что российский проект пользуется поддержкой в Европе.

Моравецкий также возразил французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который ранее назвал позиционирование России врагом НАТО немыслимым.

Польский премьер заявил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, однако сейчас она «не мирная и агрессивная».


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