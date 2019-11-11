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Фоторепортаж: Боливийцы празднуют отставку диктатора

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  • 11.11.2019, 11:20
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Фоторепортаж: Боливийцы празднуют отставку диктатора
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Митинги проходят не только в Боливии, но и в Аргентине.

Правитель Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне массовых акций протеста, участники которых оспаривали его победу на четвертых по счету выборах. Как встретили новости об уходе президента в Боливии и за ее пределами — в фоторепортаже РБК.

Фото: David Mercado / Reuters

Один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо со своими сторонниками в столице Боливии Ла-Пасе

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Сторонники оппозиции на улицах Ла-Паса

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Луис Фернандо Камачо приветствует сторонников оппозиции

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В Ла-Пасе продолжаются демонстрации, участники которых выступают против объявившего об отставке Эво Моралеса

Фото: Rodrigo Urzagasti / Reuters

Полиция и армия выступили на стороне оппозиции, что вынудило Моралеса отказаться от власти

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Сторонники оппозиции празднуют отставку Моралеса

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В то же время часть перебравшихся в Аргентину боливийцев поддержала оппозицию

Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Фото: AP

Разбитый портрет Эво Моралеса на полу его частной резиденции в городе Кочабамба у подножия Кордильер. Сторонники оппозиции ворвались в резиденцию 10 ноября. В тот же день Моралес объявил об отставке


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