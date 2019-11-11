Фоторепортаж: Боливийцы празднуют отставку диктатора

Фоторепортаж: Боливийцы празднуют отставку диктатора10
- 11.11.2019, 11:20
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Митинги проходят не только в Боливии, но и в Аргентине.
Правитель Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне массовых акций протеста, участники которых оспаривали его победу на четвертых по счету выборах. Как встретили новости об уходе президента в Боливии и за ее пределами — в фоторепортаже РБК.
Один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо со своими сторонниками в столице Боливии Ла-Пасе
Сторонники оппозиции на улицах Ла-Паса
Луис Фернандо Камачо приветствует сторонников оппозиции
В Ла-Пасе продолжаются демонстрации, участники которых выступают против объявившего об отставке Эво Моралеса
Полиция и армия выступили на стороне оппозиции, что вынудило Моралеса отказаться от власти
Сторонники оппозиции празднуют отставку Моралеса
В то же время часть перебравшихся в Аргентину боливийцев поддержала оппозицию
Разбитый портрет Эво Моралеса на полу его частной резиденции в городе Кочабамба у подножия Кордильер. Сторонники оппозиции ворвались в резиденцию 10 ноября. В тот же день Моралес объявил об отставке