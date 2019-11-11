Забвение Телеграм-канал «Запретное мнение»

11.11.2019, 11:40

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Владимир Соловьев

Так будут вести себя элитка и шестерки режима в случае падения путинизма.

Не прошло и суток с момента поимки профессора Соколова с частями тела убитой аспирантки, как многочисленные организации и сообщества, в которых он состоял, начали стремительно удалять любые упоминания о нём.

Так, фамилия "Соколов" уже исчезла из списка "именитых историков", размещенного на официальном сайте "Российского военно-исторического общества"; руководство института социологических, экономических и политических наук (ISSEP, Лион) приняло решение отстранить его от занимаемой должности в научном совете; а любитель Совка, блогер Дмитрий "Гоблин" Пучков, регулярно приглашавший историка-маньяка в эфир своих передач на YouTube, заявил, "что знает о Соколове ровно столько, сколько знают и обычные зрители канала".

Больше никто не знает некогда "заслуженного российского профессора и историка Олега Соколова", он уволился отовсюду 2 недели назад, да и вообще никогда не существовал.

Многие задаются вопросом, как будут вести себя элитка и шестерки режима, в случае падения "путинизма"?

А вот ровно так же: фамилия "Путин" стремительно начнёт исчезать с различных сайтов и вывесок, а еще вчера прославлявшие его пропагандисты будут заявлять — "мы знали о нем не больше, чем среднестатистический россиянин".

Сбитых лётчиков никто не любит. Павшие короли никому не нужны — от них спешат как можно быстрее отречься.

Ещё вчера ты рукопожатный представитель элитарного класса, а уже сегодня предан забвению и твои вчерашние друзья не могут вспомнить кто ты вообще такой. Такая жизнь.

Телеграм-канал «Запретное мнение»