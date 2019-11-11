Заработал безвизовый режим между США и Польшей 3 11.11.2019, 11:43

Поляки теперь могут ездить в США без виз с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней.

С понедельника Польша присоединилась к американской программе безвизовых поездок.

Об этом сообщает агентство PAP.

О решении включить Польшу в соответствующую программу ранее объявил исполняющий обязанности председателя Агентства национальной безопасности США Кевин МакАлинан. Решение вступило в силу со дня независимости Польши 11 ноября - поляки теперь могут ездить в США без виз с целью туризма или бизнеса на срок до 90 дней.

Для путешествия, однако, потребуются регистрация и получение согласия на путешествие в электронной системе авторизации, биометрический паспорт, действительный еще не менее 90 дней, обратный билет или билет на дальнейшее путешествие с датой выезда из США.

Регистрация в системе ESTA стоит 14 долларов и значительно дешевле визы за 160 долларов. Сократится также время принятия решения – в среднем оно будет занимать около 20 минут.