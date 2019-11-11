Самой высокооплачиваемой актрисой года стала звезда с белорусскими корнями 11.11.2019, 12:15

Скарлетт Йоханссон

Фото: Corbis Entertainment/Lars Niki/Getty Images

Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года.

Журнал Forbes традиционно подводит итоги уходящего года и подсчитывает заработок знаменитостей. Опубликован список самых высокооплачиваемых актрис 2019 года, который возглавила звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон, которая недавно рассказала о помолвке, пишет segodnya.ua.

По данным Forbes, 34-летняя Скарлетт Йоханссон, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года, заработала 56 миллионов долларов. На втором месте рейтинга оказалась актриса София Вергара, доход которой оставил чуть больше 44 миллионов долларов. А вот на третьем месте расположилась Риз Уизерспун и ее 35 миллионов.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes выглядит так:

1) Скарлетт Йоханссон – 56 млн

2) София Вергара – 44 млн3

3) Риз Уизерспун – 35 млн

4) Николь Кидман – 34 млн

5) Дженнифер Энистон – 28 млн

Скарлетт Йоханссон родилась в Нью-Йорке в 1984 году. Ее прадед по матери Барух Ходош из Несвижа, в 1920-х он эмигрировал в США, где уже родилась бабушка Скарлетт — Дороти. А мать актрисы Мелани вышла замуж за датчанина Карстена Йоханссона.