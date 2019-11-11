Обнищание 4 Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»

11.11.2019, 12:42

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Фото: ТАСС

Тренд на ухудшение состояния финансов россиян подтверждается постоянно.

Практически каждую неделю приходят новости, подтверждающие тренд на ухудшение состояния финансов россиян. И этот понедельник не стал исключением. По данным исследовательской компании GfK, россияне вынуждены отказываться от свежих овощей из-за роста цен. С 2014 г. цены выросли на 22%, за последний год продажи сокращались как в натуральном выражении, так и в денежном. При этом с июля 2018 г. по июнь 2019 г. потребление свежих овощей снизилось на 4,8%.

Для экономии граждане переходят на более дешевые крупы, что также подтверждается данным Nielsen. Продажи за аналогичный период выросли на 1,3% в натуральном выражении, а в деньгах – на 9,1%.

Такие косвенные данные только подтверждают мысль, которую очень не хотят озвучивать в правительстве: несмотря на браваду об экономических успехах, мы так и не вышли к тренду на устойчивое улучшение состояния доходов россиян. Не говоря уже о том, что к уровню жизни 2014 г. мы вообще вернемся не скоро, и даже не факт, что до конца 2020-х. Учитывая экономические перспективы нацпроектов и прогнозы, "потерпеть" придется еще минимум лет 5.

Поддерживают потребление россияне по-прежнему за счет банковских кредитов. Несмотря на введение ПДН, темпы роста потребительского кредитования не замедляются: по данным "Эквифакс" объем выданных кредитов остался на уровне сентября 285-290 млрд рублей, а уровень одобрения сохранился в диапазоне 45-46%. До следующего года ЦБ вообще не хочет оценивать влияние ПДН, так что ожидать каких-то серьезных изменений пока нет смысла. Остается надеяться, что меры регулятора все же окажутся эффективными, потому что долговая нагрузка на население сейчас выглядит чрезмерной, и это может обернуться полноценным кризисом.

Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»