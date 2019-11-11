закрыть
11 ноября 2019, понедельник, 15:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

Обнищание

4
  • Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»
  • 11.11.2019, 12:42
  • 2,320
Обнищание
Фото: ТАСС

Тренд на ухудшение состояния финансов россиян подтверждается постоянно.

Практически каждую неделю приходят новости, подтверждающие тренд на ухудшение состояния финансов россиян. И этот понедельник не стал исключением. По данным исследовательской компании GfK, россияне вынуждены отказываться от свежих овощей из-за роста цен. С 2014 г. цены выросли на 22%, за последний год продажи сокращались как в натуральном выражении, так и в денежном. При этом с июля 2018 г. по июнь 2019 г. потребление свежих овощей снизилось на 4,8%.

Для экономии граждане переходят на более дешевые крупы, что также подтверждается данным Nielsen. Продажи за аналогичный период выросли на 1,3% в натуральном выражении, а в деньгах – на 9,1%.

Такие косвенные данные только подтверждают мысль, которую очень не хотят озвучивать в правительстве: несмотря на браваду об экономических успехах, мы так и не вышли к тренду на устойчивое улучшение состояния доходов россиян. Не говоря уже о том, что к уровню жизни 2014 г. мы вообще вернемся не скоро, и даже не факт, что до конца 2020-х. Учитывая экономические перспективы нацпроектов и прогнозы, "потерпеть" придется еще минимум лет 5.

Поддерживают потребление россияне по-прежнему за счет банковских кредитов. Несмотря на введение ПДН, темпы роста потребительского кредитования не замедляются: по данным "Эквифакс" объем выданных кредитов остался на уровне сентября 285-290 млрд рублей, а уровень одобрения сохранился в диапазоне 45-46%. До следующего года ЦБ вообще не хочет оценивать влияние ПДН, так что ожидать каких-то серьезных изменений пока нет смысла. Остается надеяться, что меры регулятора все же окажутся эффективными, потому что долговая нагрузка на население сейчас выглядит чрезмерной, и это может обернуться полноценным кризисом.

Телеграм-канал «Мысли-НеМысли»


популярное за неделю

Мнение

Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов
15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич