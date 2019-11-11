Сторонники независимости Каталонии заблокировали дорогу, соединяющую Испанию и Францию 2 11.11.2019, 12:58

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Фото: Alejandro Garcia / EFE

Активисты объявили о новой форме протеста.

Активисты платформы Tsunami Democràtic объявили о перекрытии пограничного пункта на большой автостраде, соединяющей Испанию с Францией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.

Демонстранты установили большую сцену на французской стороне границы, в нескольких метрах от территории Испании, перекрыв три полосы движения по автостраде и заблокировав движение в обоих направлениях.

Члены платформы протестуют против приговора каталонским политиками, осужденным за организацию референдума за отделение региона от Испании и провозглашение независимости. Они также требуют международного внимания к Каталонии.

"Сегодня мы начинаем новую форму протеста, используя технологии для защиты коллективных прав и свобод, вместо репрессий и контроля", - утверждают они.

Сообщается, что на границе, особенно со стороны северной Каталонии, образовалась большая очередь из автомобилей.