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В Минске нашлась пропавшая 6-летняя школьница

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  • 11.11.2019, 14:51
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В Минске нашлась пропавшая 6-летняя школьница

(обновлено) С ней все хорошо.

В Минске нашли 6-летнюю Диану Величко, которая утром 11 ноября ушла из школы в неизвестном направлении. О розыске ранее сообщали в ГУВД Мингорисполкома.

Примерно в 13.30 родные девочки сообщили в соцсетях, что она вернулась домой. Со школьницей все хорошо.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, из-за исчезновения ребенка на место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. До того, как девочка нашлась, успели осмотреть ее личные вещи, изучить камеры видеонаблюдения и опросить работников школы.

Напомним, 6-летняя Диана сегодня, примерно в 09.36, вышла из школы № 32 на улице Камайской, 18, и пропала.


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