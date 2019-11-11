Трубач ушел сам 8 Александр Гостев

11.11.2019, 13:52

2,932

Антиправительственная манифестация в Ла-Пасе. 4 ноября

Фото: Reuters

Как Боливия устала от своего правителя.

Правитель Боливии Эво Моралес, лидер местного "народного социализма" и приверженец "традиционных индейских ценностей", в первую очередь жевания коки, борец с мировым империализмом и капитализмом, 10 ноября объявил, что после 13 лет правления добровольно уходит в отставку – на фоне настоящего народного восстания против него.

Массовые антиправительственные манифестации в Боливии начались после 20 октября, когда были оглашены итоги последних президентских выборов. На них Хуан Эво Моралес Айма, избиравшийся президентом уже в четвертый раз, по официальным данным, получил около 47 процентов голосов, а его главный оппонент, журналист и историк, левоцентрист Карлос Меса, чуть более 36 с половиной процентов.

При этом конституция запрещала Моралесу баллотироваться вновь. В 2016 году он проводил референдум с намерением изменить это положение, но большинство боливийцев в реальности тогда высказались против. Однако Моралес не обратил на результаты народного волеизъявления никакого внимания, и, опираясь на полностью подконтрольный ему местный ЦИК, заявил, что за проголосовали более 60 процентов избирателей.

Когда-то закон, ограничивающий пребывание президента Боливии в должности двумя сроками, был принят по инициативе самого Эво Моралеса – в то время, когда он был ему выгоден в борьбе с бывшими политическими соперниками. Но первый президентский срок Моралесу официально не засчитали из-за юридической казуистики, поэтому в 2014 году, на предыдущих выборах, его формально переизбрали президентом лишь во второй раз.

Хотя "Высший избирательный суд" страны сейчас объявил Моралеса победителем в первом туре, оппозиция не признала этих результатов, заявив о массовых фальсификациях. Сторонники Карлоса Месы, к которым быстро примкнули все недовольные затянувшимся правлением Моралеса, заполонили улицы боливийских городов и деревень, требуя второго тура. Начались столкновения с полицией, в которых были жертвы и много раненых с обеих сторон.

Уже 9 ноября большая часть боливийских полицейских перешла на сторону демонстрантов

Фото: AFP

Моралес сперва ввел в стране режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать правый переворот. Потом он предложил протестующим сесть за стол переговоров, а утром 10 ноября даже согласился распустить избирком и сформировать его заново, аннулировать результаты первого тура и провести новые выборы. Однако все это ему уже не помогло.

9 ноября Карлос Меса в видеопослании заявил, что отказывается от любых переговоров с действующей властью, назвав Моралеса мошенником. Его поддержал и лидер другого оппозиционного движения, "Боливия говорит нет", Оскар Ортис. В ночь на 10 ноября отряды демонстрантов осадили штаб-квартиры главных государственных СМИ в фактической столице страны Ла-Пасе – журналистам пришлось остановить новостное вещание и начать транслировать лишь музыку и кинофильмы. В провинциальном городе Оруро толпа подожгла дом сестры президента Эстер Моралес, хотя ее и членов ее семьи там в этот момент не было. После этого к Моралесу направилась делегация представителей армии и полиции, заявивших, что они более не станут выполнять его приказы силой разгонять протестующих, и предложивших президенту уходить в отставку по-хорошему.

La rebelión policial en Bolivia obliga a Evo Morales a negociar. #FueraEvo https://t.co/dOb6oXNO2F — Guillermo Barba (@memobarba) November 10, 2019

В октябре 2019 года достоянием общественности стала информация, что на последних выборах Эво Моралеса поддерживали около десятка опытных политтехнологов из России, отправленных в Боливию госкорпорацией "Росатом", строящей рядом с Ла-Пасом ядерный центр стоимостью в 300 миллионов долларов. Как выяснило издание "Проект", в Боливии в последние месяцы работала миссия Росатома, деятельность которой курировали из Кремля.

Руководство Росатома, по данным "Проекта", опасалось, что смена власти в Боливии поставит строительство под угрозу. Для работы в Боливии нанимали людей с опытом региональных избирательных кампаний в России. Отбором кандидатур занимались сотрудники бывшего главы Росатома, первого заместителя главы Администрации президента России Сергея Кириенко. Основной их задачей, по всей видимости, была работа в социальных сетях, в том числе мониторинг сообщений и пропаганда, пишет "Проект".

Эво Моралес в гостях у Владимира Путина в Кремле. 11 июля 2019 года

Фото: EPA

В Росатоме эту тему изданию комментировать не стали. Однако 8 ноября представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появившиеся в СМИ Боливии материалы о российском вмешательстве в выборы "носят абсолютно бездоказательный характер", а их первоисточником стал "один из интернет-ресурсов, зарегистрированный в Прибалтике за счет средств зарубежных спонсоров, который публикует заказные материалы точечной антироссийской направленности".

Эво Моралес, выходец из жившей высоко в Андах бедной крестьянской семьи индейцев народа аймара, в молодости служил в армии трубачом в полковом оркестре (его многочисленные недруги поэтому закрепили за ним кличку trompetista – "трубач" по-испански. Друзья Моралеса зовут его El Evo). Он не получил даже среднего образования, никогда не был женат, не имеет признанных детей (хотя у него есть внебрачный ребенок, по данным местных журналистов) и никогда не носит галстука – Моралес говорит, что еще в юности поклялся никогда не надевать этот "знак высокомерного социального превосходства над окружающими". На всех официальных церемониях и во время зарубежных визитов Моралес появлялся в полувоенного вида пиджаке, украшенном национальным орнаментом, и простых сорочках с расстегнутым воротником.

Эво Моралес на митинге своих сторонников, украшенный листьями коки

Фото: Reuters

Эво Моралес долго был президентом одной из самых своеобразных и архаичных стран Латинской Америки. Более 55 процентов населения Боливии – коренные индейцы, и по его инициативе за 13 лет здесь официальный государственной статус получили 37 разных языков (по этому показателю – безусловное первое место в мире). Хотя не менее 60 процентов боливийцев – консервативные католики (многие жители исповедуют местные культы доколумбовой эпохи или протестанты), Моралес также всегда не любил и Римско-католическую церковь, критиковавшую его за авторитарные методы правления и использование административных рычагов и государственных финансов для продления своего пребывания у власти. В 2013 году при поддержке Моралеса в стране была создана даже раскольническая "Обновленная католическая апостольская церковь Многонационального государства Боливия".

В первый раз Эво Моралес занял президентское кресло, победив на выборах в декабре 2005 года, что стало полной неожиданностью, учитывая местные политические традиции. До этого он успел побывать и кандидатом в президенты (в 2002 году), и депутатом парламента, откуда его изгнали, после того как он возглавил очередное вооруженное выступление крестьян-"кокалерос", защищавших свои плантации коки от армейских отрядов.

Эво Моралес, лидер основанной им в 1995 году собственной партии "Движение к социализму" (MAS, по-испански этот акроним означает и слово "больше"), в молодости выращивавший кокаиновые кусты, во время всех трех предыдущих президентских сроков строил свою политическую программу на трех основных платформах: поощрении "традиционных индейских промыслов", то есть культивирования и употребления листьев коки и сделанных из них пищевых и косметических продуктов, антиамериканизме и стремлении полностью национализировать богатейшую нефтегазовую отрасль страны.

Боливия обладает вторыми по величине запасами природного газа в Южной Америке (после Венесуэлы) и значительными залежами самых разных полезных ископаемых. Тем не менее она и при Моралесе, несмотря на действительно ранее принимавшиеся им эффективные меры по снижению бедности и неграмотности и продемонстрированные какое-то время высокие показатели экономического роста, осталась одним из беднейших государств Латинской Америки – за чертой бедности живут около 70 процентов боливийцев.

Леворадикальный боливийский президент, теперь уже бывший, непрерывно обвинял во всех бедах страны, континента и всего мира США: "Человечество стоит перед альтернативой: идти по капиталистическому североамериканскому пути, ведущему к смерти, или существовать в гармонии с природой. Мы должны сделать выбор: погибнет либо капитализм, либо мать-Земля. Развитые страны растаскивают наши природные ресурсы и отравляют наши леса, реки и озера в поисках прибыли".

"Мы хотим гарантировать каждому гражданину Боливии доступ к таким запасам коки, которых ему хватило бы до конца его жизни", – не раз заявлял Эво Моралес. Во всем мире он, безусловно, стал известен в первую очередь как глава государства, всячески поощрявший и рекламировавший выращивание наркосодержащего растения – кокаиновых кустов. Несколько лет назад Моралес подписал закон, вдвое увеличивающий площади, на которых разрешалось выращивать коку. Это решение было принято им вопреки протестам многих иностранных лидеров, международных и национальных правоохранительных структур, а также и местной оппозиции, предупреждающих, что увеличение объемов собираемых листьев коки нарушает обязательства Боливии и неизбежно приведет к росту нелегального производства кокаина.

Эво Моралес на встрече с производителями коки в департаменте Кочабамба. 2015 год

Фото: Reuters

Боливия сегодня находится на третьем месте в мире, после Колумбии и Перу, по объему производства и листьев коки, и получаемого из них после химической переработки кокаина, признанного ООН вторым по степени опасности наркотиком мира, массовость употребления которого стала настоящей социально-экономической проблемой во многих странах.

Кока – куст, похожий на терновник, – культивируется на территориях Андской горной цепи более 5 тысяч лет, а по последним данным, жевать листья дикорастущей коки люди, селившиеся в этих краях с тяжелым климатом, начали более 8 тысяч лет назад. Местные жители используют ее и в традиционной медицине, и в религиозных церемониях.

Кокаин, известный сегодня сильный наркотик из класса стимуляторов, ученые научились производить из листьев коки лишь во второй половине XIX века. Когда-то он даже входил в состав оригинального рецепта напитка "Кока-Кола" (который так и получил свое название). Однако сегодня и кокаин, и листья коки включены в так называемый "Первый список" Единой конвенции ООН о наркотических средствах от 1961 года, подразумевающий самый жесткий международный контроль, и их производство считается нелегальным.

Александр Гостев, svoboda.org