В Раде Украины готовят законопроекты о народовластии 1 11.11.2019, 14:15

На голосование вынесут 7-8 законопроектов, в том числе о референдумах.

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроекты о народовластии. Об этом в ходе согласительного совета в понедельник, 11 ноября, сообщил первый заместитель председателя ВР Украины Руслан Стефанчук, передает korrespondent.net.

"Я хотел бы сообщить нашим коллегам, что мы активно работаем над завершением блока проектов законов, касающихся народовластия ... Мы вышли где-то на 7-8 законопроектов, которые, начиная от всеукраинского референдума, местного референдума, электронных петиций, народных законодательных инициатив, народного вето на законы и принятия решений и т.д., мы тоже разрабатываем. Я думаю, в ближайшее время они будут внесены в зал", - сказал Стефанчук.

Также он не исключил, что сегодня будет "актуализирована конечная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса".

"Я хотел бы попросить, чтобы в ближайшее время (сегодня уже будет, насколько я понимаю, актуализирована окончательная редакция замечаний относительно Избирательного кодекса), чтобы они нашли возможность - и Избирательный кодекс, как и обещал президент Украины, с открытыми списками, заработал в Украине", - отметил Стефанчук.

Ранее парламентский комитет рассмотрел два из трех законопроекта о референдуме и рекомендовал отправить их на доработку.