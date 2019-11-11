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Виталий Портников: Падение Моралеса – урок для Путина и Лукашенко

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  • Виталий Портников
  • 11.11.2019, 14:27
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Виталий Портников: Падение Моралеса – урок для Путина и Лукашенко
ВИТАЛИЙ ПОРТНИКОВ

Народная любовь рано или поздно проходит.

За несколько дней до своего ухода в отставку боливийский правитель Эво Моралес успел обнародовать поздравление, которое российский коллега Владимир Путин отправил ему после «победы» на выборах главы государства. На выборах, на которых Моралес с точки зрения Конституции своей собственной страны вообще не мог бы баллотироваться, если бы не разрешение лояльного Конституционного суда. На выборах, фальсификации результатов которых отмечались буквально в первые часы после обнародования итогов и привели к массовым протестам населения.

Владимир Путин мог бы подождать – как ожидали разрешения боливийского кризиса многие другие главы государств. Но ожидать – не в кремлёвских правилах.

Путин и теряющие власть диктаторы

Поздравление Путина – не поздравление даже, а поощрение. Призыв решительно действовать против «смутьянов».

Другого незадачливого победителя президентских выборов – Виктора Януковича в 2004 году, во время первого Майдана – Путин поздравлял дважды и эти его послания уже вошли в украинский политический фольклор.

Путин спешит не случайно, потому что может отождествлять себя с каждым из теряющих власть диктаторов.

Эво Моралес правил Боливией на 6 лет меньше, чем Путин Россией – с 2006 года. И, как и многие политики-популисты, пользовался очевидной популярностью у большинства соотечественников. Именно это позволяло ему оставаться у власти три срока подряд вопреки требованиям закона – суд в 2014 году не засчитал ему первый срок президентства, что позволило Моралесу баллотироваться на третий срок как на второй, а когда пришло время четвёртого срока, который при всем желании нельзя было объявить вторым, начались новые манипуляции с законом и Конституцией.

Лояльность штыков

И чем эта боливийская практика отличается от «бесконечности» Александра Лукашенко или манипуляций Путина, который досиживает законный четвёртый срок благодаря «рокировке» с Дмитрием Медведевым?

На первый взгляд, только географией. Но на практике оказывается, что необходимым условием существования такого режима является лояльность штыков – авторитарные правители нашего времени в буквальном смысле сидят на штыках и при первых же признаках отсутствия поддержки или хотя бы нейтралитета вооружённых сил и полиции спасаются от своего любимого народа бегством.

Именно поэтому Янукович в 2014 году оказался в России, а Моралес улетел из столицы Боливии на первом же заправленном самолете. А Николас Мадуро продолжает издеваться над Венесуэлой именно потому, что является ставленником военной клики, пока что еще не отказавшей ему в поддержке.

Какую силу имел бы режим Путина, если бы за ним не стоял союз чекистов и олигархической мафии?

Поэтому поздравление Моралесу было демонстраций солидарности тех, кто может в удержании власти рассчитывать только на силу, а не на честную конкуренцию. Силу штыков, силу пропаганды, силу подачек «человеку с ружьем».

Виталий Портников, «Белсат»


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