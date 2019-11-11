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Илон Маск запустит вторую партию спутников для раздачи интернета

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  • 11.11.2019, 15:28
Илон Маск запустит вторую партию спутников для раздачи интернета

24 мая SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Американская компания по производству космической техники SpaceX запланировала 11 ноября запустить на низкую околоземную орбиту ракету Falcon 9 с 60 мини-спутниками для интернет-проекта Starlink. Об этом компания сообщила в Twitter, передает gordonua.com.

"Завтра (11 ноября. – прим.) команда собирается запустить 60 спутников Starlink – самую тяжелую полезную нагрузку на сегодня", – говорится в сообщении.

Как отмечается, это уже второе отправление на земную орбиту партии интернет-спутников и первый в истории космонавтики пуск с использованием одной и той же первой ступени ракеты-носителя четвертый раз подряд.

SpaceX планирует мягко посадить ускоритель на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Через 45 минут после запуска морские корабли Ms. Tree и Мs. Chief попытаются поймать в надводные сети обе створки обтекателя.

24 мая SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети интернет, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.


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