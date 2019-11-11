Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки

Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки19
- 11.11.2019, 15:33
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Правитель Беларуси продолжает раздавать «щедрые» крахмальные подарки.
Российская певица с белорусскими корнями вернулась с гастролей с салом и картошкой. Их ей подарил Александр Лукашенко.
Концерт Аллы Пугачевой прошел в Минске еще 2 ноября, однако про подарки стало известно только сейчас. В программе НТВ «Ты не поверишь» показали картошку, которую певица привезла из Беларуси, передает «Солидарность».
В сюжете также вспомнили, что отец певицы из Могилевской области и показали некоторых белорусских родственников примадонны.
— Я везу с собой картошку, сало мне подарили, конфеты и орден, — рассказала Пугачева журналистам, которые встретили ее в Москве после приезда из Беларуси.
Певица уточнила, что эти презенты ей достались от Александра Лукашенко. Правда, не уточнила, вручил ли он их лично или же передал через доверенных лиц.
В сюжете сказано, что для своей любимой певицы Пугачевой Александр Лукашенко даже снабдил каждый мешок подробной инструкцией.