Тигры с польской границы остались живы только благодаря белорусам 11.11.2019, 15:58

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Животных ждала незавидная участь.

Тигры, которые застряли на границе Беларуси и Польши, остались в живых только благодаря белорусским пограничникам. Если бы они пропустили “живой груз” в Беларусь, то в пункт назначения хищники приехали бы уже мертвыми. Об этом "Еврорадио" рассказал Ярослав Пшибыльский, ветеринар зоопарка в Познани, который принял и выхаживает животных.

По словам Пшибыльского, те, кто везли тигров из Италии, собирались "разделать их на запчасти" для использования в китайской псевдомедицине.

Ярослав Пшибыльский и один из тигров / Zoo Poznań

Белорусы сделали большое дело, но вообще не хвалятся этим

История десятерых тигров, которых везли из Италии в Дагестан и задержали на белорусско-польской границе, облетела мир. Сначала пограничники не пропустили сопровождающих, у которых не было виз. Затем ветеринарная служба обнаружила, что у них нет документов и на тигров. Один из хищников умер прямо в очереди на границе, не перенеся условий транспортировки. Остальных передали в два польских зоопарка, в том числе в Познань.

Сейчас сопровождавшим тигров россиянину и двум итальянцам грозит до трех лет тюрьмы. Предъявит ли прокуратура Люблина обвинения польским ветеринарным службам, которые пропустили тигров на белорусскую сторону границы, пока неизвестно.

"Мы удивляемся тому, почему белорусская сторона не использовала всей этой ситуации для своего имиджа, — говорит Ярослав Пшибыльский, который одним из первых приехал на границу на помощь тиграм. — Ведь только благодаря бдительности белорусских пограничных служб эти тигры остались живы. А белорусская сторона словно воды в рот набрала! Вы сделали большое дело, но вообще не хвалитесь этим!"

Шкура тигра дорого стоит, даже если тигр мертвый

По словам Пшибыльского, учитывая условия, в которых ехали тигры — без еды, без воды, — не имело значения, в каком состоянии они приедут. Живыми они не были нужны:

"Если бы белорусская сторона пропустила тигров, то в Дагестане бы их разделали, как мы это называем, на запчасти и использовали бы в китайской псевдомедицине. Это же мировой рынок! Шкура даже мертвого тигра очень дорого стоит. Не важно, через пять тысяч километров тигр приедет живым или мертвым, — всегда можно заработать".

Тигр, спасённый на белорусско-польской границе / Zoo Poznań

Ярослав Пшибыльский рассказал, что именно белорусский пограничный ветеринарный врач, увидев состояние зверей, начал отчаянно искать место, где бы приняли тигров.

"Если бы белорусские пограничные службы их пропустили, то к пункту своего назначения тигры бы приехали мертвыми", — уверен польский ветеринар.