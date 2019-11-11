Зеленский: Право иностранцев покупать землю в Украине вынесут на референдум 11.11.2019, 16:04

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В ближайшее время появится закон, который установид виды и механизмы референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал всеукраинский референдум по вопросу предоставления иностранцам права покупать сельскохозяйственные земли в Украине. Об этом он заявил в видеообращении, сообщает theБабель.

«Между первым и вторым чтением в проект закона будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь исключительно граждане Украины и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы получат право покупать земельные участки исключительно если на это даст согласие украинский народ на всеукраинском референдуме», — заявил президент.

Он добавил, что соответствующий пункт будет содержаться в законе. «В ближайшее время Верховная Рада разработает закон, который четко установит виды и механизмы референдума», — сообщил Зеленский.