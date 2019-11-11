За фальшивые «выборы» пришла расплата 11.11.2019, 16:28

Фото: Marcelo Perez Del Carpio/Anadolu Agency/Getty Images

Реакция российской блогосферы на отставку Моралеса.

Боливийский диктатор и друг Кремля Эво Моралес был свергнут народной революцией, когда к восставшим присоединились силовики. Моралес попытался незаконно "избраться" в очередной раз на пост президента, что стало последней каплей в чаше терпения. В итоге он объявил об отставке. Согласно ряду сообщений, выдан ордер на его арест, а сам он попытался бежать из страны, однако соседние государства не согласились на пересечение воздушного пространства его самолетом. Cайт kasparov.ru cобрал реакцию российской блогосферы на события в Боливии.

Alexander Bumb:

"Эво Моралес подал в отставку с поста президента Боливии после того, как требование оппозиции поддержали армия и полиция. Называл себя братом Путина".

Телеграм-канал "Катарсис":

"В Боливии сейчас ситуация, когда власть стала токсичной и опасной, а главным станет тот, кто просто осмелится нагнуться и забрать с земли лежащие там в пыли державу и скипетр:

1. Эво Моралес объявил о своей отставке, его обязанности по закону перешли к вице-президенту.

2. Вице-президент Альваро Гарсия Линера также заявил, что покидает свой пост, полномочия перешли к спикеру сената.

3. Спикер Адриана Сальватьерра также решила уйти в отставку.

4. Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила, что президентские полномочия, согласно Конституции страны, переходят к ней".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"В Боливии в результате протестов свергнут друг Путина — Эво Моралес.

В Боливии в результате многотысячных протестов против сфальсифицированных президентских выборов друг Путина — Эво Моралес был вынужден объявить о своей отставке и трусливо сбежать из страны.

"Я ухожу в отставку, чтобы мои сёстры и братья, представители власти не подвергались нападкам, преследованиям, угрозам", — заявил Моралес.

Финальным гвоздём в крышку гроба "боливийского фальсификатора" стал переход полиции на сторону протестующих и открытое обращение командующего армией Боливии Уильямса Калимана, призвавшего Моралеса уйти в отставку.

"Учитывая эскалацию конфликта в стране, мы призываем президента отказаться от мандата ради умиротворения и поддержания стабильности в нашей Боливии", — зачитал обращение Уильямс.

В настоящий момент в Боливии происходят аресты членов избиркомов, которые участвовали в фальсификациях выборов, а чиновники массово подают в отставку и вслед за Моралесом покидают границы страны.

В Кремле объявляется неделя истеричных киданий проклятий в сторону "коварного Запада" по поводу потери очередного союзника.

Впрочем, российским властям не привыкать. Ключевой вопрос: "Кто следующий?" Мадуро, Додон, Асад — выбор на самом деле не так уж и широк".

Олег Пшеничный:

"Эво Моралес указывает Владимиру Путину верное направление пешего путешествия".

Врайтер Ниманд:

"Сейчас внезапно окажется, что в Боливии притесняют малую народность, произошедшую от русичей".

Егор Седов:

"Такая народность и в самом деле была. Только вот притеснял ее именно Моралес. Это — русские старообрядцы. Все прочие президенты и даже диктаторы были к ним лояльны, этот же (при полнейшем попустительстве своего дружка) стал отнимать земли у "белых эксплуататоров".

Он же:

"Прелестное от автора сборника "Черные глаза". Моралесу предстоит работать "индоуткой"?"

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Еще раздавалось на нашем конце света недовольное бухтение Марии Захаровой о положении дел в Боливии, а там, вдали, у "нашего человека" Эво Моралеса эти самые дела шли все хуже и хуже.

И вот вечер взорвался новостью — Моралес уходит в отставку. МИД России упал в многополярный обморок. Кремль потерял дар речи и сдвинул кепку на затылок.

Читаем о Боливии, а видим Россию. Все то же.

Просроченный президент, потащившийся на четвертый срок в нарушение закона. Манипуляции на выборах, объявленная воровская победа. Массовые протесты граждан после выборов. Столкновения с полицией.

Один в один Россия. Но дальше дороги расходятся.

У боливийских путиных и памфиловых номер не прошел. Там народ стоял твердо, а военные и полиция сказали в итоге Моралесу: "Аста ла виста, бэйби".

И Моралес тут же отпал. Стал неактуальным. Объявил об отставке. Порулил тринадцать лет — и хватит.

Теперь из антиамериканского фронта, который клепают путинские из африканских и латиноамериканских стран, один, боливийский, боец вылетел. Вместо него образовалась дырка. Можно через нее свистеть о госперевороте и сплевывать под ноги Америке. Поздравляем".

Вера Афанасьева:

"Однозначно хотим, как в Боливии!

Народ Боливии решил больше не терпеть клоунаду, которую устраивал с выборами ее президент

Моралес после очередной фальсификации вышел на улицы, и теперь диктатор ушёл в отставку.

Пока у нас не так, как в Боливии, Ростов ждёт тебя, Эво!"

Дмитрий Милин:

"Президент Моралес ушел в отставку после того, как его публично призвали оставить пост главы армии и полиции.

Аргентина, Бразилия, Чили и Перу отказались предоставить своё воздушное пространство самолёту Моралеса. А у Парагвая, наверное, и не запрашивали — всё равно с континента не улететь. Самолёт приземлился в Боливии, и до Ростова ему никак не добраться".

Телеграм-канал "Протесты в мире":

"Военные Боливии заявили, что не допустят никаких столкновений армии с народом и не пойдут ни на какие конфронтации с людьми: мы основываемся на законах, демократии, уважении к Конституции, обеспечиваем и гарантируем мир между гражданами нашей страны.

Старейший и самый влиятельный профсоюз Боливии — шахтерский — призывает Моралеса уйти в отставку ради мира в стране.

Министр горной промышленности уже подал в отставку после того, как возмущенные люди спалили дотла его дом.

Протестующие вошли в президентский дворец.

Задержали председателя избиркома г. Санта-Крус

Это — крупнейший город в Боливии.

За фальсификации на выборах рано или поздно приходится платить.

Особые спецподразделения полиции двинулись арестовывать — нет, не протестующих, а членов избиркомов, участвовавших в фальсификациях.

Боливийскую главу избиркома, Марию Евгению Чоке, все же нашли и арестовали вместе с ее замом.

Они намеревались бежать из страны, при этом Чоке "пыталась притвориться мужчиной".

На данный момент за фальсификацию выборов арестованы 36 человек.

Отставка Моралеса должна быть принята Законодательным собранием Боливии, контролируемым его партией.

Депутаты могут и отклонить отставку. Некоторые из них уже заявили о сложении своих полномочий.

Многие чиновники ушли в отставку, и даже непонятно, кто станет и.о. президента до выборов".

Роман Попков:

"Кстати вот да, вопрос: а наш успел дать Моралесу кредит на пару ярдов?"

Он же:

"Ну и конечно же, любая успешная революция (даже в Боливии) — это очередной повод для вспышки паранойи в Кремле. "Технологии цветных революций работают", "американцы вытесняют нас из Южной Америки", "кругом измена, трусость и обман", "армии верить нельзя, нужно всех держать на коротком поводке".