Украина завершила процесс разведения сил в Петровском 11.11.2019, 16:46

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иллюстрационное фото

12 ноября начнется разминирование территории.

На третьем участке Богдановка-Петровское завершено разведение сил и средств сторон на Донбассе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украину".

По данным руководителя пресс-центра ООС Андрея Агеева, 12 ноября начнется разминирование территории.

"Сегодня (11 ноября. - Ред.) в 12.00 завершилась практическая фаза разведения сил и средств на участке разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское. Сегодня после 12.00, то есть с началом четвертых суток, украинская сторона через МИД проинформировала ОБСЕ, что мы завершили этот первый этап разведения сил и средств, и уже завтра (12 ноября. – Ред.) после 12.00, это уже будут пятые сутки, начинается этап разминирования непосредственного самого участка", - сказал Агеев.