В Стамбуле найден мертвым основатель «Белых касок» 11.11.2019, 17:04

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Белые каски

Джеймс Ле Мезюрье основал НКО, которая финансировала и обучала волонтерские организации в зонах военных конфликтов.

В Стамбуле найден мертвым Джеймс Ле Мезюрье - основатель некоммерческой организации Mayday Rescue, которая занималась финансированием, снабжением и обучением волонтерских организаций в зонах военных конфликтов, в том числе "Белых касок" в Сирии. Об этом сообщило в понедельник, 11 ноября, агентство Reuters со ссылкой на дипломата, проживавшего по соседству с Ле Мезюрье, передает DW.

По словам собеседника агентства, тело Ле Мезюрье нашли рано утром 11 ноября возле его дома в районе Бейоглу в центральной части Стамбула. Обстоятельства и причины смерти Ле Мезюрье неизвестны.

Заслуги "Белых касок"

"Белые каски" предположительно спасли тысячи людей в подконтрольных повстанцам районах Сирии от бомбардировок, осуществлявшихся сирийской армией и российской авиацией.

Россия неоднократно обвиняла эту волонтерскую организацию в съемках постановочных видео с жертвами предполагаемых химических атак, а также в связях с террористами. В свою очередь "Белые каски" обвиняли РФ в военных преступлениях.

Mayday Rescue - неправительственная организация с офисами в Амстердаме и Стамбуле. Ее проекты финансируются ООН и правительствами разных стран. Эта НПО сыграла ключевую роль в становлении "Белых касок": она помогала с обучением волонтеров, поставками оборудования и медикаментов и договаривалась с правительствами западных стран о финансировании.