закрыть
11 ноября 2019, понедельник, 19:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Время
Рубрики

В Украину под видом белорусского картофеля привозят российский

2
  • 11.11.2019, 17:39
  • 1,794
В Украину под видом белорусского картофеля привозят российский

Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше.

В Украине заявили, что под видом белорусского картофеля привозят российский. Аналитики Украинской плодоовощной ассоциации сообщают о критической ситуации с увеличением импорта картофеля. Исторический максимум для Украины был зафиксирован в октябре 2019-го — 92,6 тысячи тонн. С начала сезона 2019/2020 годов ввезли уже более 142 тысяч тонн. Это в 529 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года!

Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.


популярное за неделю

Мнение

Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина
Поскорее избавляйтесь от власти Лукашенко и Путина Олег Сенцов
15 ноября на Октябрьской площади!
15 ноября на Октябрьской площади! Евгений Афнагель
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя
Настало время брать ответственность за будущее страны на себя NEXTA
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС
Лукашенко получил щелчок по носу от ЕС Валерий Карбалевич