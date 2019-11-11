В Украину под видом белорусского картофеля привозят российский 2 11.11.2019, 17:39

1,794

Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше.

В Украине заявили, что под видом белорусского картофеля привозят российский. Аналитики Украинской плодоовощной ассоциации сообщают о критической ситуации с увеличением импорта картофеля. Исторический максимум для Украины был зафиксирован в октябре 2019-го — 92,6 тысячи тонн. С начала сезона 2019/2020 годов ввезли уже более 142 тысяч тонн. Это в 529 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года!

Цены на картофель в Украине вдвое выше, чем в Беларуси, России или Польше. Украинские эксперты, заявляющие о том, что "значительная часть" завезенного картофеля из Беларуси имеет российское происхождение, никак не подтверждают эти слова. При этом признают, что прямые поставки картофеля из России также осуществляются, поскольку они не запрещены.