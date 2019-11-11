У семьи Асада нашли два десятка элитных квартир в Москве 2 11.11.2019, 18:48

1,597

Башар Асад

Сирийский диктатор готовится к отъезду?

Родственники сирийского правителя Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в международном деловом комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, за последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в «Городе Столиц» — расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании.

Financial Times отмечает, что 13 лотов в Сити были приобретены напрямую двоюродным братом Асада военным Хафизом Махлуфом или через подконтрольные ему фирмы. Еще два объекта купили супруга Рами Махлуфа (старшего брата Хафиза Махлуфа) и его золовка. Три лота были оформлены на племянников Хафиза.

Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов оценивается в 40 миллионов долларов (2,55 миллиарда рублей). Издание подчеркивает, что родственники Асада вложились в московскую недвижимость, чтобы вывести деньги из охваченной войной страны.