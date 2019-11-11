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Не Китай!

  • Василий Головнин
  • 11.11.2019, 19:35
Не Китай!

Борьба против политики КНР в Гонконге не закончилась.

Ожесточение в охваченном антипекинскими волнениями Гонконге нарастает - сегодня полицейский практически в упор выстрелил из револьвера в участника протестов. Тот перенес операцию и находится, как сообщают, в критическом состоянии. Еще один протестующий получил относительно легкое пулевое ранение.

Сегодня же один из участников выступлений метнул бутылку с зажигательной смесью в человека, выкрикивавшего что-то в поддержку Пекина. Тот сумел скинуть запылавшую рубашку, но госпитализирован с ожогами.

Новость о стрельбе по демонстрантам еще больше всколыхнула Гонконг - сегодня на демонстрацию протеста во время обеденного перерыва вышли в своих костюмах с галстуками даже сотрудники респектабельных финансовых учреждений в фешенебельном районе Сентрал, где расположены лучшие магазины, офисы банков и крупнейших компаний. Полиция там с утра забрасывала все гранатами со слезоточивым газом после того, как протестующие начали блокировать улицы, заваливая их баками с мусором. поджигать баррикады.

Под обстрелом оказался даже самый старый и дорогой шоппинг-молл Landmark, где пытались скрываться демонстранты, которые все же перекрыли движение на основных магистралях. Стычки и манифестации уже пять месяцев сотрясают Гонконг практически каждый день, но массированная стрельба гранатами со слезоточивым газом в главном деловом центре Сентрал в рабочие часы - это что-то новое.

Кстати, в начале протестов полиция вела себя сдержанно, но непрерывные столкновения теперь все больше не поминают небольшую гражданскую войну. Только недавно в Гонконге погиб студент, который упал с высокого этажа многоярусной парковки, когда пытался скрыться от обстрела гранатами со слезоточивым газом. Демонстранты теперь называют полицию не иначе, как убийцами, многие университеты стали базами протеста - они укреплены и превращены в настоящие крепости, занятия превратились.

Пекин имеет в Гонконге 12-тысячный гарнизон, у границ анклава сосредоточены могучие силы внутренних войск. Но китайские центральные власти все еще ждут, что администрация автономного анклава сама справится с протестами, которые все больше направлены против политики КНР. "Гонконг - не Китай", - скандируют манифестанты.

Василий Головнин, Facebook


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