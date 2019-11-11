Гуманисты кислых щей 11.11.2019, 20:12

Фото: svaboda.org

Как фальшивый пафос властей мешает Беларуси двигаться вперед.

7 ноября у памятника «вождю мирового пролетариата» на столичной площади Независимости было людно: Беларусь - единственная страна в мире, где годовщина октябрьского переворота 1917г. все еще считается праздником, сообщает «БелГазета».

Первыми на площадь явились празднующие из провластной Коммунистической партии Беларуси. Церемония возложения цветов длилась считанные минуты и была куда менее масштабной, чем год назад, когда у памятника собралось около 1,5 тыс. человек. Вслед за провластными коммунистами возлагать цветы прибыли около 30 представителей оппозиционной Белорусской партии левых «Справедливый мир».

В этот же день побывали у памятника и с полсотни приверженцев восстановления СССР, среди которых были замечены представители общественных объединений и движений, входящих в т.н. «координационный совет левопатриотических сил Белоруссии «Единство». Они развернули транспаранты «Долой капитализм!», «Возродим СССР!», «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим!», портреты Ленина и Сталина, а также флаги советской эпохи.

В целом число белорусов, празднующих эту дату, было невелико. Тем не менее главный белорусский «историк» поздравил накануне с «праздником» всех граждан страны. По его мнению, Октябрьская революция начала «новую эру человеческого развития», основанную «на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма». О том, сколько крови невинных людей пролили новоявленные «гуманисты», гарант отечественной стабильности традиционно предпочел умолчать.

«Восхваляя большевистский переворот и его последствия, правящие верхи исподволь оправдывают и собственное насилие по отношению к политическим оппонентам, недемократические методы удержания власти, - убежден политолог Александр Класковский. - Но система, которая подавляет политическую конкуренцию, неизбежно начинает загнивать, деградировать. Что мы и видим на примере нынешней Беларуси: экономическая модель исчерпана, а менять ее боятся, официальная идеология страдает импотенцией, верхи погрязли в лицемерии, цинизме и аморальности. Так что казенный пафос почитания Октябрьской революции не просто фальшив. Он вреден для нации, потому что мертвечина душит живое, мешает Беларуси дышать полной грудью, богатеть и приближаться к развитым странам».