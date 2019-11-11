Гражданка Ермошина и страна Боливия 42 11.11.2019, 20:38

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Виктор Горбачев

За фальсификации на выборах рано или поздно приходится платить и отвечать.

Вы скажете, что между ними общего? А и правда? Где Боливия, а где Ермошина? И вообще, кто она такая? Ни родных там нет, ни недвижимости. Все тут и все при ней. Пока при ней. Даже должность председателя ЦИК целой Беларуси, вот уж как 23 года при ней. И не жу-жу. Какая связь может быть между этой гражданкой и той страной?

Хотя? Погодите-погодите! Есть! Есть связь. Фальсификация выборов. Вот оно, связующее звено.

Видали? В Боливии «фсе!» С фальсификацией почти все. Осталось дело за малым. Провести открытые суда над теми, кто длительное время этим занимался и не нес ответственности. Пока не нес. И вот? Народ устал. Очень устал. От лжи, коррупции и фальсификаций. И сказал громко и понятно — «баста!». Сотни тысяч выступили против всего этого беспредела. И, как говорится, за фальсификации на выборах рано или поздно приходится платить и отвечать. И никакие диктаторы уже не помогут. Ибо. Ибо их место на свалках истории тоже. Вместе с рисуемыми результатами выборов. На мусорке. Как и этих лживых комиссий во главе с председателями.

Так что там в далекой Боливии? Ах, да. Особые спецподразделения полиции двинулись арестовывать — нет, не протестующих, а членов избиркомов, участвовавших в фальсификациях. Боливийскую главу избиркома, Марию Евгению Чоке, все же нашли и арестовали вместе с ее замом. Они намеревались бежать из страны, при этом Чоке "пыталась притвориться мужчиной". Слышите? Как же ей было страшно и не хотелось отвечать перед народом Боливии. Нет, фальсифицировать хотелось, а отвечать за это — никак не хотелось. И вот. На данный момент за фальсификацию выборов арестованы 36 человек. Это пока еще. Аресты продолжаются. И те, кто чувствует за собою вину — продолжают убегать из страны во все стороны. Всему «хорошему» всегда наступает конец. Печальный конец. Не все же было народу нести на себе ношу лжи и терпеть без конца?

Так вот! Вот оно общее. Ну, между Ермошиной и Боливией. Ответственность за фальсификации. В жизни всегда есть место ответственности. Особенно, если это массово и против народа. Особенно, если народ все это видит, понимает и знает. А народ то всегда и все помнит. И в какие бы одежки не рядились да не переодевались, ответ всегда надо держать. А как же?

Вы слышите, гражданка? Позвоните арестованной коллеге. Да-да. В Боливию. По правительственной связи. Попробуйте. А вдруг? Ну, спросите у нее, что да как? Поддержите словом. Как ни как, одно дело делаете.

Время! Вопрос только во времени. Оно лечит. Всех. Не завтра, так послезавтра. Ну, не в следующем году, так через пару лет. Точку всегда в таких фальсификациях ставит народ. Так что, гражданка и ее члены — помните! О тех, кто несет ответcвенность в Боливии сегодня — всегда помните. Ибо. Ибо такое будет и тут. Обязательно.

А как же? А что же?

ТЧК.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»