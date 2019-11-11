Дмитрий Полиенко: Смотрю на ситуацию оптимистично 1 11.11.2019, 21:24

Дмитрий Полиенко

Бывший политзаключенный обжаловал решение Минского городского суда.

Бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко прокомментировал для сайта palitviazni.info тот факт, что прокуратура решила обжаловать приговор по его делу.

"Я смотрю на эту ситуацию оптимистично, поэтому не думаю, что меня могут отправить за решетку", - говорит активист.

Напомним, что сначала Дмитрия Полиенко обвиняли по четырем статьям Уголовного кодекса, но неожиданно в день начала процесса стало известно, что суд будет рассматривать обвинение только за «распыление перцового газа», а обвинения по другим статьям сняты, так как от них отказалась прокуратура.

Прокурор попросил суд признать Дмитрия виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, а на основании закона «Об амнистии» сократить срок на один год.

В результате Полиенко признали виновным в «особо злостном хулиганстве», ему вынесли приговор - 3 года домашней химии (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение). Год «сбросили» по амнистии, но назначили принудительное лечение от алкоголизма.

«На днях мне стало известно, что прокуратура Минска обжаловала решение Минского городского суда в Верховном суде, - говорит Дмитрий Полиенко. - В апелляционном протесте говорится, что приговор в отношении меня «является незаконным и должен быть изменен. Мол, решение вынесли очень мягкое, прокурор вновь требует 6 лет заключения».

Практически в это же время обжаловал решение Минского городского суда и сам бывший политзаключенный.

- Я также подал апелляцию в высшую инстанцию, так как не считаю приговор законным, - отмечает Дмитрий Полиенко. - Что касается прокурорской апелляции, то смотрю на эту ситуацию достаточно оптимистично.

Юристы говорят, что для прокуратуры такое обжалование - обычное формальное дело, так как в начале же прокурор просил для меня 6 лет заключения, а суд вынес куда более мягкое решение. Полагаю, если бы хотели мне вынести суровый приговор, то это было бы сделано еще раньше.