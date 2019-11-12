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Глава МВД Боливии спрятался в посольстве Аргентины

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  • 12.11.2019, 8:52
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Глава МВД Боливии спрятался в посольстве Аргентины
Карлос Ромеро

Чиновники экс-диктатора Моралеса разбегаются от восставшего народа.

Министр внутренних дел Боливии Карлос Ромеро скрывается на территории аргентинского посольства в Ла-Пасе. Об этом сообщает аргентинская газета Clarin.

По данным издания, вскоре Аргентина может предоставить убежище и другим чиновникам из партии «Движения к социализму», которую возглавлял президент Боливии Эво Моралес Айма, накануне подавший в отставку.

10 ноября вместе после отставки Моралеса уволились также вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, председатели обеих палат парламента страны, министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие. Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси — столиц одноименных провинций.

Полиция арестовала председателя Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии Марию Эухению Чоке и ее заместителя Антонио Костаса в связи с их причастностью к выявленным нарушениям, совершенным в ходе президентских выборов 20 октября.

Моралес рассказал о попытках его арестовать. Власть в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената Жанин Аньес.

22 октября в стране начались протесты, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.

По данным избирательной комиссии Боливии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а его главный противник Карлос Меса — 36,51% голосов.

Эво Моралес руководит Боливией с января 2006 года, в этом году он переизбирался на четвертый срок. Это запрещено Конституцией страны: президентство ограничивается двумя сроками. Но первый срок суд Моралесу не засчитали из-за смены Конституции, а Высший трибунал правосудия разрешил ему принять участие в выборах 20 октября.


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