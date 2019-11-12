Ждать ли новую «арабскую весну»? 1 12.11.2019, 10:50

Фото: AFP

2019 — год массовых протестов во всем мире.

В России митинги летом этого года стали крупнейшими политическими акциями впервые с 2011 года. Арабский мир — не исключение. Народное недовольство в Ливане называют небывалым, в Ираке люди выходят на улицы, несмотря на жесткое подавление и сотни убитых, в Египте, Алжире и Судане протесты не идут на спад уже несколько месяцев, сообщает ВВС.

Что происходит в регионе и как относится к волнениям Иран — один из могущественных региональных игроков, в прошлом сыгравший важнейшую роль в подавлении протестов?

У протестующих в Ираке и Ливане нет лидера, это в основном молодые люди и девушки, студенты. Они самоорганизуются в соцсетях, убирают за собой после протестов и помогают друг другу. Они недовольны коррупцией и безработицей и винят укоренившуюся систему, в которой должности в правительстве распределяются по квотам для религиозных групп, а не по заслугам.

«От Ирака до Бейрута — одна революция, и она не умрет», — звучат слоганы в Бейруте.

Фото: REUTERS

Такого единения в Ливане не было с конца войны в 1990 году

В Ливане протест впервые за долгие годы, прошедшие с конца гражданской войны, смог выйти за рамки конфессиональных различий: на улицы вышли шииты, сунниты, христиане, друзы - протест объединил всех. Впервые ливанцы заговорили не о различиях, а о том, что их объединяет - ливанской национальности.

В Ираке протестуют в основном шииты. Но не потому, что других все устраивает, а, как объясняет Би-би-си эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Ханин Гаддар, сунниты боятся, что, как и в прошлом, их обвинят в связях с джихадистами и радикальными исламистами. В 2013 году экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) воспользовалась риторикой протестовавших, чтобы закрепиться в регионе. Теперь недовольные сунниты предпочитают действовать менее публично, хотя и поддерживают протесты.

Что происходит

Перефразируя цитату, каждая страна арабского мира счастлива по-своему, но в несчастье они похожи: неравенство, бедность, неустроенность молодежи (60% населения - моложе 30 лет), невиданная коррупция, разочарование в правящих элитах, которых винят в несправедливом распределении ресурсов и богатств.

Фото: EPA

Старый негласный договор между правящей верхушкой и народом - стабильность и благополучие в обмен на лояльность - больше не работает, неэффективные правительства не исполняют обещаний и не обеспечивают базовых нужд, а народ не боится демонстрировать недовольство даже перед угрозой смерти.

Дети «арабской весны»

За восемь с лишним лет после событий, вошедших в историю как «арабская весна», подросло новое поколение людей, сделавших «работу над ошибками» и готовых к новым протестам. «Арабская весна», возможно, и не заканчивалась, полагают некоторые эксперты.

«Детьми «арабской весны» называет новых протестующих директор ближневосточного отделения Центра Карнеги Маха Яхья. Более 60% населения стран арабского мира — люди моложе 30 лет, и именно они составляют главный костяк протестов.

Фото: REUTERS

«То, что мы видим сейчас в арабском мире, это продолжение «арабской весны» версии 2011 года, — считает Лина Хатиб из Chatham House. — Людей объединяет то, что они сломали стену страха».

Итог протестов 2011 года неутешителен. В нескольких странах протесты привели к кровавой смене режима и кровопролитной войне, в других смена режима обернулась контрреволюцией и приходом к власти нового диктатора. И лишь в Тунисе, «первой ласточке» «арабской весны», прошли демократические выборы.

Слом старых систем

Безработица, несменяемость власти даже в относительно демократических Ливане и Ираке, влияние на внутреннюю политику со стороны Ирана - протестующим в обеих странах надоело мириться с принятым статусом-кво, и они хотят перемен.

Люди требуют пересмотра старой конфессиональной системы распределения власти, установившейся в Ливане с конца гражданской войны в 90-х годах, а в Ираке - после вторжения США в 2003 году и свержения Саддама Хусейна.

С тех пор по традиции пост президента Ирака занимает курд, премьер-министра — шиит, а спикера парламента — суннит. В Ливане президент избирается из христиан-маронитов, премьер-министр - суннит, а спикер парламента -шиит.

Фото: AFP

Протестующие видят в таком распределении власти корни межконфессионального соперничества и коррупции, когда во главу угла ставится лояльность в ущерб заслугам. Некоторые эксперты, однако, предлагают реформировать, а не ломать систему, видя в принципе распределения власти много положительного.

Сейчас некоторые из манифестантов требуют изменить избирательную систему в Ливане и ликвидировать квоты, согласно которым разные этноконфессиональные общины получают строго определенное число мест в парламенте и правительстве. Властям эта идея не по душе.

Иран, выйди вон

Есть и различия — если до сих пор в Бейруте и других ливанских городах протест проходит относительно мирно, то в Ираке в самом начале волнений в людей стреляли снайперы, и число жертв уже исчисляется сотнями человек. В жестоком подавлении протестов винят проиранское ополчение и лично генерала спецподразделения «Аль-Кудс» из иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Фото: AFP

В Ливане же самая мощная политическая сила в стране в лице «Хезболлы» пока не прибегает к насилию и пробует другие меры воздействия. Шиитское радикальное движение пытается с разной степенью успеха запугивать и устрашать протестующих-шиитов и заставить армию, которая до последнего времени оставалась в стороне, разгонять протестующих.

В Ливане в ответ на призывы ушел с поста премьера Саад Харири, но это не остановило демонстрантов, которые добиваются более существенных перемен. Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди чуть было не последовал примеру Харири, но потом передумал. Отговорили иракского премьера, как сообщают СМИ со ссылкой на источники в иракском руководстве, иранские советники и политики, которые не хотят терять влияние на Ирак.

Демонстранты в Ираке — в большинстве своем шииты — сжигают портреты аятоллы Хаменеи и генерала Касема Сулеймани из Корпуса стражей Исламской революции, забрасывают камнями иранское посольство, протестуя против иранизации страны. «Свободу Ираку», «Коррупционеры, убирайтесь», «Иран, убирайся» — такие слоганы сотрясают улицы иракских городов.

Фото: AFP

«Это удар под дых связанным с Ираном шиитским лидерам. После этих протестов Иран может потерять Ирак, если потеряет поддержку шиитов», — цитирует Ассошиэйтед пресс багдадского аналитика Ватика аль-Хашими.

Как говорит Би-би-си эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики Ханин Гаддар, «Тегеран не сумел обратить свои военные и политические победы в социоэкономический капитал для шиитов в Ираке и Ливане, проще говоря — денег у людей больше не стало».

Но если в Ираке люди с самого начала назвали главным врагом Иран, то в Ливане все обстоит менее однозначно. Люди прекрасно понимают, кто по-настоящему руководит Ливаном. «Все знают, что «Хезболла» - настоящий правитель. Когда кто-то другой говорит, никто особо не слушает, но когда Насралла (Хасан Насралла - лидер «Хезболлы») говорит - все слушают», - говорит Гаддар, подчеркивая, что в Ливане протест направлен на всю систему.

Народ не уйдет, Иран и Хезболла не отступят

Ливанцы хотят, чтобы новое правительство состояло из технократов, не связанных ни с одной из представленных в парламенте политических партий. "Хезболла" же пытается сделать так, чтобы ушедший в отставку Харири вернулся и сформировал правительство, в которое вошли бы лояльные шиитской группировке люди.

Если все эти меры не сработают, не исключено, что «Хезболла» применит силу.

Фото: AFP

«Протестующие просто так не уйдут, экономика очень скоро даст им понять, что меры не работают, и заставит вновь выйти на улицу», — считает Гаддар.

Ливанская экономика близка к краху, госдолг Ливана — один из самых больших в мире (86 млрд долларов — больше 150% ВВП), а 10-миллиардных резервов хватит, по оценке экономистов, на 4-5 месяцев.

«Ливан слишком важен для «Хезболлы», они не уйдут без борьбы, — говорит Ханин Гаддар. — Они всеми силами будут пытаться избежать прямого противостояния и насилия, но просто так не сдадутся».