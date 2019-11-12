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БРЭд сивой кобылы против «Википедии»

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  • Дмитрий Быков
  • 12.11.2019, 11:40
БРЭд сивой кобылы против «Википедии»
Дмитрий Быков

Да здравствует замена всех сетевых ресурсов.

Опыт замены «Википедии» на БСЭ (в нашем случае – Большую российскую энциклопедию) у нас уже имелся.

Опыт описан в повести Лагина «Старик Хоттабыч» в сцене экзаменов, где Волька Костыльков под воздействием Хоттабыча начинает излагать его версию географии: «С севера и запада Индия граничит со страной, где проживают одни только плешивые люди…» Очень интересно и познавательно. Моим любимым чтением в детстве были трехтомный Энциклопедический словарь 1954 года, где еще было восторженно про Сталина, но уже не было ни слова про Берию.

Советская – и российская – наука поразительно гибка и обращает внимание не на то, что существует, а на то, что рекомендовано. И практика насаждения российской энциклопедии вместо Wiki чрезвычайно полезна – потому, что ошибки Wiki случайны и ничуть не поучительны, а ошибки БСЭ преднамеренны и показательны: в 1961 году главным злаком была кукуруза, в 1981 году главным сражением Великой Отечественной была Малая Земля, в 1991 году главной целью государства была свобода подданных, а в 2001-м – стабильность.

Почему я думаю, что Большая российская энциклопедия уместней, интересней, показательней «Википедии»? Потому, что всякое знание относительно, и в энциклопедию лезут не за абсолютной истиной, а за сегодняшней конвенцией по ее поводу. «Википедия» сообщит вам в лучшем случае даты, да и те подвергаются сомнению; зато БРЭ продемонстрирует состояние общества, а также его динамику. Следить за тем, что пишет БРЭ об Украине – думаю, отдельный, восхитительный спорт! А как менялись оценки Трампа?! А сколько мы всего в ближайшие годы узнаем о сегодняшних кумирах и вождях?

Думаю, в мое воспитание БСЭ внесла главный вклад – потому что нет лучшего средства от собственного вранья, нежели наблюдать вранье чужое. Россия не просто страна, а наглядное пособие: в ней история не столько изучается, сколько воспроизводится, и настоящий туризм у нас мог бы основаться именно на этом: желающие поглядеть на феодализм, культ личности, проработочные кампании и даже отдельные элементы инквизиции могут за хорошие деньги пронаблюдать все в действии. Да здравствует замена всех сетевых ресурсов на российские, собственные, фирменные: информации – на пропаганду, истории – на фальсификацию, факта – на миф! Ведь давно уже понятно: если страна не может дать подданным счастья и свободы, она годится в качестве объекта изучения. Как написано на одной моей футболке: «Я не совсем бесполезен, я могу служить дурным примером».

Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»


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